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花440萬迪士尼辦婚禮好浪漫？超幼齒新娘出場賓客全嚇壞 新郎被逮

聯合新聞網／ 綜合報導
迪士尼樂園城堡示意圖。中新社
迪士尼樂園城堡示意圖。中新社

迪士尼舉辦一場浪漫婚禮是不少人的夢想。近日有人大手筆花了15萬美元(約新台幣442萬)在迪士尼辦婚禮，然而新娘竟然只有9歲！

根據《紐約郵報》的報導，事件發生於6月21日的法國巴黎迪士尼。當時約有300人準備於睡美人城堡前舉辦一場婚禮，但工作人員要開始主持時，卻發現新娘的年紀異常的小，這才急忙通知警方。

女童看上去「既驚慌又困惑」，身穿婚紗，腳踩12公分高的高跟鞋，且是「用膠帶黏在她腳上的」。

警方隨後逮捕了4名涉案人員，包括擔任新郎的22歲英國男子、9歲女孩的41歲母親，母女兩人在婚禮前兩天從烏克蘭抵達巴黎，還有兩名拉脫維亞人，分別受雇扮演女孩的姊姊與父親。

一名副檢察官指出，這名受雇扮演女孩父親的男子，是最早通知迪士尼的保全的人。該男子表示對方花了13,840美元(約新台幣407,073元)雇傭自己，但他在最後發現新娘竟然只有9歲。

法國檢方目前正在調查這場「婚禮」是否是一場惡作劇。當地媒體指出，在事件發生的前幾天，網上出現一則徵人啟事，要找200名成人與100名兒童作為臨時演員，參加一場高端婚禮的彩排。

這些作為賓客到場的臨時演員在發現事情的真相後也相當震驚，並支持迪士尼取消活動的決定。巴黎迪士尼則表示事前並不知道婚禮的新娘是一名兒童，並表示會全面配合當局進行調查。

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