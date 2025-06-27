爬蟲館不是鬼屋！日公園霸氣告示「喧嘩者請離開」 上萬網友叫好

根據日媒「LIMO」報導，千葉縣浦安市的一處公園裡，一張貼在爬蟲類展示室的警語近日在社群平台X上引起廣泛討論。該張告示以非常直白的語氣呼籲參觀者保持安靜，「直球對決」的說法令不少網友直呼痛快，也掀起大眾對保持參觀禮儀的思考。

2025-06-27 08:04