爬蟲館不是鬼屋！日公園霸氣告示「喧嘩者請離開」 上萬網友叫好
根據日媒「LIMO」報導，日本千葉縣浦安市的一處公園裡，一張貼在爬蟲類展示室的警語近日在社群平台X上引起廣泛討論。該張告示以非常直白的語氣呼籲參觀者保持安靜，「直球對決」的說法令不少網友直呼痛快，也掀起大眾對保持參觀禮儀的思考。
發文者@manyamou分享了這張在「浦安市交通公園」拍攝的告示照片，內容寫道：「爬蟲類的展示場不是鬼屋，大聲喧嘩者請離開。」這句直白的「請離開」，網友形容為「充分表現出館方的怒吼，就是要這麼直接才行」，引來超過上萬個讚。不少人留言表示贊同：「這才對嘛」、「特地跑來這裡看，還大喊好噁心、太可怕」、「對展示方也太沒禮貌了」。
這張告示位於浦安市交通公園內的爬蟲類展示室。該公園設有多樣遊樂設施，如腳踏車、電動車等，也提供許多與動物互動的機會，包括觸摸小動物、騎迷你馬等。@manyamou 表示自己是為了觀賞稀有的「靈貓科動物熊貍」而來，剛好發現了這張充分表達館方怒火的告示。
爬蟲類大多為夜行性動物，對聲音敏感，因此展示室內通常需保持安靜。雖然該公園平日人潮較少，但因免費開放，假日時常人聲鼎沸。張貼這類警告，正是為了減少動物的壓力，確保牠們能生活在穩定環境中。提醒前往參觀的民眾，觀賞動物時，應尊重牠們的生活習慣，遵守規範，才是真正友善的互動。
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