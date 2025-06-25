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28歲美女懷孕容貌變阿婆！激似60歲老婦 她崩潰︰照鏡認不得自己

香港01／ 撰文：田中貴
法拉懷孕前樣子甜美。（網上圖片）
法拉懷孕前樣子甜美。（網上圖片）

女性懷孕時外貌和身型都會難免會出現變化，但萬沒想到會變成「阿婆咁樣」。馬來西亞1名28歲少婦最初不知道自己懷孕，但發現臉部開始有痤瘡，隨後才證實懷孕，因受到荷爾蒙變化影響，容貌開始出現巨變，情況愈來愈嚴重，笑紋和額頭附近的皺紋愈益明顯，鼻部甚至變大，皮膚不但鬆弛，而且紅到儼如曬傷，樣貌甜美的少婦頓時變成有如60歲老婦，「照鏡子時，感覺自己像是在看着另1個人」，即使她使用各種護膚產品和接受按摩，但都於事無補。

準媽媽慶幸得到丈夫和其他家人的支持，「他們的話讓我平靜下來」，她戴上口罩如常出外工作，而在網上分享事件後獲得大量網民安慰，她為此感激，「很多陌生人鼓勵我，甚至為我和寶寶祈禱，當我讀到這些時，我哭了」。女子強調每個人懷孕的反應都不同，提醒其他準媽媽，「這（反應）只是暫時的，我們最好把注意力集中在自己和寶寶身上」，事件更引來當地媒體報道。

少婦懷孕前樣子甜美

該名28歲準媽媽法拉（Farah）在事件曝光後，今年5月接受當地媒體訪問，法拉和丈夫住在雪蘭莪州萬撓，懷孕前正值花樣年華，樣子甜美，皮膚狀態極佳。惟當她懷孕約2個月時，卻不知自己已成為母親，只是「臉上長了痘痘，用了各種護膚品，但都沒有作用」。之後她發現自己沒來月經，所以接受檢查，醫生確認她已懷孕，全家人迎接首名嬰兒。

懷孕後容貌巨變

法拉理解其臉上變化是懷孕引起，估計和荷爾蒙有關，去到懷孕3至4個月，她注意到笑紋似乎更深更明顯，而且鼻子變大，「但當時覺得沒什麼問題」，仍然可以用化妝補救，但到了懷孕6個月，其額頭附近皺紋愈來愈顯眼，她嘗試輕輕按摩，試圖消除皺紋，卻沒有效果，由懷孕7個月開始，臉部皮膚鬆弛，而且「開始變紅，就像曬傷一樣，臉上的痘痘和皺紋也很明顯」，她甚至形容「照鏡子時，感覺自己像是在看着另1個人」。

幸得家人支持

面對容貌巨變，法拉慨嘆心情當然受到影響，但她很感激有家人的支持，「我總是向丈夫、母親和閨密抱怨，很多人在社交媒體表示懷孕很順利」，為何偏偏是她變老變殘，但他們永遠成功安撫她，「社交媒體上呈現的只是表面現象，我們並不了解彼此背後的掙扎」。

慢慢變得樂觀正面

法拉目前經懷孕8個月，「看起來可能很糟糕，但沒有痛楚，只是偶爾會癢」，雖然她仍然略感不安，但慢慢變得樂觀，如常上班和外出，只是會戴上口罩，她形容「這可能是1個小小測試，但都非常感恩，懷孕進展順利」。

準媽媽︰每個人的懷孕反應都不同

法拉在網上分享自己經歷，沒有想到會引來許多網民關注，更有人分享各自經驗，表示懷孕時會下體流血，以為自己流產，明白到「每個人的懷孕反應都不同」，更有網民鼓勵她，「甚至為我和寶寶祈禱，當我讀到這些時，我哭了，儘管我們彼此並不認識」，法拉提醒其他準媽媽，懷孕反應「只是暫時的，我們最好把注意力集中在自己和寶寶身上」，最重要的是親友積極態度和支持，「只要有他們在，我們一定能度過難關」。

法拉由懷孕7個月開始，臉部皮膚鬆弛，而且「開始變紅，就像曬傷一樣，臉上的痘痘和皺紋也很明顯」。（網上圖片）
法拉由懷孕7個月開始，臉部皮膚鬆弛，而且「開始變紅，就像曬傷一樣，臉上的痘痘和皺紋也很明顯」。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 家人 圖片

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