你也中招？咖啡每天喝超過「這數量」 恐增高血壓與心臟病風險

喝咖啡能提神、醒腦，是許多上班族與學生早晨不可或缺的飲品。不過，根據最新醫學研究指出，若每日攝取超過400毫克的咖啡因，即相當於四杯咖啡（每杯約240毫升）的含量，可能對健康造成潛在危害，包括血壓升高與心臟負擔增加。這項研究由印度Zydus醫學院推動，並在美國心臟病學會亞洲年會上發表，引起國際醫學界關注。

根據日媒「DIAMOND online」報導，研究團隊針對92名年齡介於18至45歲、無高血壓病史的健康成年人進行調查。參與者需進行3分鐘的踏步運動，並在運動後1分鐘及3分鐘進行心跳與血壓測量。結果發現，近兩成受試者每天攝取超過400毫克的咖啡因，而這些人普遍表現出心跳與血壓異常升高的趨勢，尤其是女性、管理職或居住於都市者風險更高。

研究更指出，若每日咖啡因攝取量達600毫克以上（相當於約6杯咖啡、3瓶能量飲或10罐汽水），受試者在運動後5分鐘的心跳與血壓依舊顯著偏高，顯示長期高攝取會導致自律神經系統失調。研究負責人Kagathara醫師表示：「即便是健康的人，若長期攝取過多咖啡因，仍可能面臨高血壓或心血管疾病風險。提高民眾對此風險的認識，是保護心臟健康的重要一步。」

醫學界指出，高血壓不僅與心臟病、腎臟病、失智症風險密切相關，也與生活習慣有高度關聯，例如：高鹽飲食、酗酒、抽菸、缺乏運動等。因此專家建議，每日咖啡攝取應控制在2至3杯之內，同時搭配均衡飲食與規律運動，才能真正維持血壓穩定，預防慢性疾病發生。這項研究作為健康警示，提醒全球咖啡愛好者喝咖啡要適可而止，過猶不及。

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