半年燒光逾半財產！老校長創業賠掉晚年 妻崩潰痛毆、兒失去理智

很多早年整天埋頭工作的人，都懷抱著退休後想要實現的夢想生活。曾任職於日本地方公立中學、長年受到學生愛戴的65歲校長神田宏（化名），他退休後每月領取24萬日圓（約新台幣4.9萬元）年金、3,500萬日圓（約新台幣712萬元）退休金，加上存款累計資產超過4,000萬日圓（約新台幣814萬元），自信能迎接無憂晚年。神田宏原以為退休後終能實現年輕時「開設補習班」的夢想，卻沒想到創辦僅僅半年，他就燒光了超過一半財產，引爆家庭衝突。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，神田宏在退休後積極籌備補習班創業，租下店面、重新裝潢、投放大量廣告，並參加多場高額經營課程，甚至一堂課花上超過40萬日圓（約新台幣8.1萬元）的學費，深信這些投資能助他打造與眾不同的學習空間，改變傳統教育體制。不過，神田宏的補習班甫開業便遭遇滑鐵盧，學生寥寥無幾，每月收入僅5萬日圓（約新台幣1萬元），卻需負擔超過50萬日圓（約新台幣10萬元）的固定支出。

然而，神田宏堅信「只要堅持學習就能成功」，對妻子紗榮子（化名）的勸說充耳不聞，繼續報名各種經營課程。紗榮子眼看存款迅速減少，幾度崩潰仍勸阻無果，甚至氣到出手毆打丈夫背部，試圖讓他看清現實。長子圭介（化名）回家探望父母，看見父親創辦補習班僅半年，銀行帳戶存款竟剩下不到一半，更是一度語塞、失去理智。

神田宏對創業夢想的執念，讓原本和樂的家庭陷入深層裂痕。即使家人出示資料、提出數據，建議神田宏調整經營模式甚至收手，他仍會情緒激動辯解，或是選擇轉移話題，不願正視現實，導致補習班持續虧損，退休資產也每日縮水，家庭氣氛瀰漫著焦慮與無力感。

根據日本政策金融綜合研究所發布的「2024年新創企業創業調查」，6.3%的新創創業者年齡在60多歲左右，比例看似不高卻意義重大。理財專家小川陽平指出，愈來愈多銀髮族夢想在退休後開補習班、咖啡廳，但常因缺乏市場評估與資金管理，淪為「退休破產」風險群。許多長者誤信高額課程能快速致富，或對創業利潤預期過高，未設定明確上限與風險停損點，最終導致財務崩盤。

小川陽平建議，開設補習班等創業夢想應從低風險、低成本起步，例如利用自家空間、小額資金測試市場，並透過社群或在地人脈擴大口碑。若真要大筆投入，應設定清晰預算界線、保留生活預備金，退休後的人生應該是穩健中追夢，而非孤注一擲地賭上未來。