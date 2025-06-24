貝佐斯威尼斯婚宴「眾星雲集嗨3天」 當地居民冷回：不是遊樂場

美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯這星期即將在義大利威尼斯與未婚妻桑琪士完婚，並廣邀賓客搭超級遊艇到場觀禮，讓威尼斯當地人不甚開心，直呼「水都」並非億萬富豪的遊樂場。

法新社報導，貝佐斯（Jeff Bezos）與桑琪士（Lauren Sanchez）豪砸數百萬美元，自26日起至28日在威尼斯（Venice）一處未對外公開的地點舉行婚宴，賓客名單約達200人。

名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的威尼斯，市內最好飯店據說都被61歲的準新郎和55歲的準新娘包走，用來招待據傳包括影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、滾石主唱米克傑格（MickJagger）、實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）、脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、「神鬼奇航」男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、美國第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）等的賓客。

「義大利晚郵報」（Corriere della Sera）報導指出，至少有95架私人飛機申請在威尼斯馬可波羅機場降落。

這場豪華婚宴已在威尼斯激起反思，有部分人士擔心，光是觀光客就快把威尼斯壓垮，這些A咖名流和他們貼身跟班一同現身恐讓日子更難過。

旺季期間，在威尼斯留宿的觀光客人數約達10萬人，不過夜的單日遊客人數則也有數萬人，但威尼斯在地居民人數卻持續流失。

「容不下貝佐斯」（No Space for Bezos）活動負責人卡奇亞里（Tommaso Cacciari）說，示威者反對的是「把威尼斯當作私人交誼廳，而非一個有著居民、有脆弱一面、有著問題的真正城市」。

儘管有些人不高興，另有一群人對貝佐斯選擇在此步入紅毯持歡迎之意，並成立一個名為「威尼斯可以」（Yes Venice Can）的對立組織。

50歲居民塞拉菲尼（Michele Serafini）說，威尼斯「是個脆弱的城市，這再清楚不過」，「但是像這樣的事件根本不會構成任何問題」。

他說，這場婚禮會「把錢潮帶進威尼斯」，而這只有好處。