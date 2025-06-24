2未成年少女參加婚宴被誘騙綁架！遭4男性侵毆打丟荒地 父母尋回

印度發生婚禮誘拐性侵案，2名未成年少女參加婚宴時，被2名男子誘騙綁架帶走，再與另外2名男子聯手對她們性侵及毆打。事後2名少女被丟在荒地，最終由家人在一棟廢棄房屋中找回及報警求助，警方調查後已逮捕所有疑犯。

綜合外媒報導，事年發生於6月3日，在印度奧迪薩邦（Odisha）甘賈姆縣，有2名14歲和15歲的少女參加婚禮。

兩少女被誘拐後遭4男性侵

據警方調查發現婚宴現場有2名男子引誘少女，其中1女子與其中1名疑犯相識。其後2少女被2名男子綁架擄走，與另2名男子聯手毆打2女及性侵她們。當地警察局長許拉萬（Shravan Vivek）透露，受害少女在婚禮現場遭綁架及遭性侵，隨後被遺棄在荒涼的地方，而所有疑犯在被捕時正試圖逃往鄰近的維薩喀巴坦縣（Visakhapatnam），他們來自同一條村莊。

家屬廢房尋回少女後報警

2名受害少女的家人最終在一棟廢棄房屋中找回她們。少女向父母訴說遭遇，並於隔日報警，2日後被送往醫院檢驗。按最高法院指示，少女被送往兒童福利委員會接受心理諮詢與保護。

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文章授權轉載自《香港01》