活人獻祭！3歲女童被迫念咒驅邪 遭刺傷溺斃浴缸 母涉謀殺被捕

烏克蘭發生駭人的「活人獻祭」事件。當地有女子竟狠心對親生骨肉下手，強迫女兒念咒驅邪，進行「獻祭」儀式時更將過程拍成影片，其間有鄰居聽到女童尖叫，馬上報警求助。

警方翌日上門調查時發現女童溺斃於浴缸，身上疑有刀傷，隨即拘捕女子，並循謀殺方向展開調查，據知疑犯沒有精神病紀錄。有賓客出席女童葬禮時，對事件感到婉惜：「多麼美麗的女孩，多麼恐怖！這怎麼可能？」

綜合外媒報道，事發於烏克蘭弗蘭科夫斯克州（Frankivska oblast），32歲的平面設計師兼藝術家多洛希茨卡（Yuliia Doloshytska）日前從托兒所接走年僅3歲的女兒佩特里夫（Alyna Petryv），帶返租屋處後便開展其恐怖的「活人獻祭」儀式。

3歲女童慘遭母「活人獻祭」 被刺傷溺斃浴缸

有附近鄰居表示，當晚聽到女童尖叫，隨即報警求助。警方翌日清晨透過屋主取得鑰匙，進屋後發現佩特里夫在浴缸溺斃，身上疑有被刺傷痕跡，即時逮捕多洛希茨卡。她面對盤問時未作任何解釋，由於現場有大量證據指明事件涉及蓄意謀殺，警方目前已拘留多洛希茨卡，並循謀殺方向展開調查，而被捕女子相信沒有精神病紀錄。

獻祭期間強迫女兒唸咒驅邪 拍片記錄惹嘩然

不過最震驚的是，多洛希茨卡進行獻祭儀式時，不但強迫女兒穿上白色洋裝裙、戴上花環，更要她念誦用作驅邪儀式的詞句，整個過程更拍成影片，行為令人嘩然。

據知多洛希茨卡已離婚，俄烏戰爭期間曾帶女兒前往捷克共和國避難，約6周前才返回烏克蘭，與女兒租屋同住。女童葬禮日前在當地教堂舉行，當天有數十名鄰居與親友出席悼念，不少人獻花和帶來玩具，有來賓悲痛稱：「多麼美麗的女孩，多麼恐怖！這怎麼可能？」。

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文章授權轉載自《香港01》