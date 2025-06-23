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韓店員跳性感「Terminal Dance」挨批物化女性 官方介入要求影片下架

聯合新聞網／ 綜合報導
首爾一家燒烤店因女店員性感熱舞，遭網友炎上。示意圖，非當事人。 圖／Ingimage
首爾一家燒烤店因女店員性感熱舞，遭網友炎上。示意圖，非當事人。 圖／Ingimage

根據「「KOREA WAVE」報導，南韓首爾一家烤肉店近日因女店員在客人面前跳舞吸引顧客，引發網友激辯。影片中，兩名身穿圍裙的女員工在座位間扭動腰部與肩膀，模仿近日在社群平台流行的「Terminal Dance」，吸引大量網友熱烈討論。

這支影片還附上「若影片破百萬點閱，店長將發給兼職員工50萬韓元（約新台幣1萬元）獎金」，明顯是用來宣傳。影片曝光後，引發網友兩極反應，不少人批評這樣的做法形同把女性當成吸睛工具，「如果是我女兒在做這種事，我會崩潰」、「這根本不像正常餐廳，還是專心顧好食物和衛生比較實在」。

也有另一派網友認為這只是單純的宣傳方式，「又不是強迫跳舞」、「和偶像團體在台上跳舞有什麼不一樣？」，主張只要當事人自願，就沒有什麼好批評。

隨著討論越來越熱烈，有南韓網友依據《食品衛生法》向相關單位檢舉，指出一般餐飲場所不得提供與飲食無關的娛樂服務。後續有相關人員實地前往稽查，並建議業者刪除影片，店家最後也配合下架。

這起事件不只是單純的話題操作，更反映出韓國社會對於行銷手法與性別界線之間的敏感神經。一方面想透過創意方式吸引客人，另一方面又引發是否過度消費女性形象的質疑，也讓人再次思考商業宣傳的界線。

Terminal Dance示範影片

@so._.ya_

신입사원 터미널 막차 놓쳤어요 ㅜㅜ😭 #쏘야#soya#dancechallenge#kpop#소울케이브#dance#trending#shorts#댄스챌린지#idol#girlgroup#challenge#tiktok#터미널챌린지#terminal #터미널#tiktoklive

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首爾 餐廳 店員 南韓

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