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超巨型輪胎充氣突爆炸 20歲男被高氣壓擊面慘死

香港01／ 撰文／李納德
輪胎示意圖。圖／ingimage
輪胎示意圖。圖／ingimage

為輪胎打氣竟釀成奪命事故！馬來西亞1名年僅20歲的輪胎店工人，為1個超巨型輪胎充氣時，輪胎突然爆炸，工人被擊中後倒地不起，救援人員到場證實他當場死亡，現場畫面相當嚇人。警方翻查監視器，發現輪胎爆炸時的高氣壓直擊死者面部，其頭部的傷口亦與此吻合，相信意外不涉刑事成份

20歲男為超巨型輪胎充氣突爆炸

馬來西亞傳媒報導，事發於6月20日下午4時，沙巴根地咬杜洛克路1間輪胎店發生致命工業意外。現場畫面事後曝光，可見死者倒在超巨型輪胎旁邊，輪胎直徑比死者身高更長。20歲男死者名叫艾廷（Arizal Etin），警方指其同事目擊事件，供稱艾廷案發時為巨型輪胎充氣，但輪胎突然爆炸，艾廷轉眼間已倒地不起。救護人員到場時，證實他已當場死亡。

監視器證氣壓直擊死者面部

警方翻查店舖監視器，確認艾廷充氣時輪胎爆炸，強大氣壓擊中他的面部，而其頭部的傷口，相信正是由輪胎爆炸時突然釋放的高氣壓衝擊所造成。因未發現可疑傷痕或瘀傷，警方認為不涉刑事成份，將遺體送至根地咬醫院驗屍作進一步調查，同時提醒輪胎業者要提高安全意識。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 監視器 爆炸 死亡 工人

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