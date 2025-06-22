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不知撞到人！巴西男擋風玻璃掛人腿開3公里 她生日變忌日

香港01／ 撰文／夏洛特
車禍示意圖。圖／ingimage
車禍示意圖。圖／ingimage

撞到人而不自知？巴西1名男子凌晨駕車回家，途經高速公路時撞到「異物」，當時以為是野生動物，加上因為能見度低及擔心安危，遇事後沒有停車，續駛3公里回家。男子到達寓所車庫，才發現汽車後擋風玻璃上懸掛「1條人腿」，下車查看驚見1具下身赤裸的女屍躺在車頂，這才意識到自己撞死人。

警方調查發現死者是22歲阿根廷籍女子，來巴西工作僅2周，不幸在生日當天喪命。目前警方以過失致死罪將男子送辦，但尚未得知為何死者會衣衫不整出現高速公路上。

綜合外媒報導，事發於6月8日凌晨，巴西阿列格雷港1名男子駕駛銀色廂型車回家，途經RS-344高速公路約65公里處時，感覺車身似乎撞到異物。男子指當時濃霧彌漫，能見度極低，見車前沒有東西，故以為只是撞到「野生動物」，加上覺得夜已深，留在現場不安全，故沒有停車查看，而是繼續開車回家。

男子將車駛回３公里外的住所，並將車停在車庫，才發現後擋風玻璃上懸掛「1條人腿」。男子趕忙下車查看，驚見1具半裸女屍就躺在車頂，而在光線照明下，他發現整輛車都沾滿鮮血。

歸家才知撞到人 司機報警自首

男子這才發覺自己似乎撞死人，於是主動到警署報案自首，但拒絕接受酒精測試。而從網上流傳照片可見，涉事車輛車頭凹陷，前後的擋風玻璃均有碎裂，而女屍掛於車頂，其中1條腿懸在後擋風玻璃上。

警方查明死者身份 2周前到巴西工作

警方調查後發現，死者是阿根廷籍女子維拉芭（Viviana Beatriz Villalba），2周前才剛來到巴西，就在事發地點附近一所夜總會工作，而事故當日正是她22歲生日。警方又指，維拉芭遭撞倒後被卡在車頂，隨車行駛距離長達3公里。

載屍3公里穿越市區

監控畫面顯示，涉事車輛曾於凌晨3時48分至52分之間穿越市區街道，車頂清晰可見維拉芭的屍體。而屍體被發現時下身赤裸，只剩上身的黑色衛衣及腳下一雙運動鞋，目前尚未得知維拉芭為何衣衫不整出現在高速公路上。

男司機涉過失致死罪送辦

警方現已將死者遺體交由法醫檢驗以查明死因。另經專家調查事故現場，發現現場留有煞車痕跡，相信男子有為避免車禍而作出應對措施，而屍體狀況也與男子描述車禍發生時的情況一致，故初步將男司機以過失致死罪送辦。

死者維拉芭育有1名4歲女兒，其家屬已前往巴西認屍及處理後事，而巴西當局正聯絡阿根廷政府，協商處理運送遺體回國事宜。

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文章授權轉載自《香港01》

高速公路 過失致死 擋風玻璃 巴西 屍體

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