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不滿兒弄髒尿布！8個月大男嬰遭放熱水燙死 狠母還發悼文：我心碎了

香港01／ 撰文／桃樂斯
嬰兒示意圖。圖／pixabay
嬰兒示意圖。圖／pixabay

常說「虎毒不食子」，但美國卻發生1宗人神共憤的虐兒致死案。當地有年輕媽媽因為不滿僅僅8個月大的兒子排泄物弄髒尿布，居然狠心將其放至滾燙的熱水中，導致男嬰皮膚嚴重燙傷，其後送院搶救仍被證實不治。當地警方目前已對女子發出逮捕令，並將就《傷害兒童罪》和《過失殺人罪》作出起訴。

綜合外媒報導，這宗虐兒案件發生在2025年2月4日，美國德州鮑伊郡（Bowie County）一名年僅8個月大男嬰寄宿在親戚住處，及後警方接獲緊急求助電話，並聯同救護員趕到民宅，對男嬰進行心肺復甦術（CPR）急救，惟男嬰送醫搶救後，仍不幸身亡。

男嬰21歲的母親克雷蒙斯（Jatoria Renae Cleamons）向警方承認，2周前曾因為不滿兒子的排泄物弄髒尿布，一時憤怒便將他放入滾燙的熱水中洗澡，導致他皮膚大面積被燙傷。

令人心寒的是，克雷蒙斯於兒子去世11天後，於社交平台帳號上傳兒子洗澡和日常的照片，帖文裏盡訴對兒子離世的不捨，「我的寶貝，安息吧」、「我非常愛你，我非常想念你，我心都碎了」、「我會永遠想念你，你在天堂安息吧」。

男嬰遺體隨後被送至進行解剖，確認其死因為燙傷。當地警方目前已對克雷蒙斯發出逮捕令，將指控她2項罪名，包括《傷害兒童罪》以及《過失殺人罪》。

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文章授權轉載自《香港01》

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