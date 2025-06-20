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Telegram創辦人長年捐精 逾百子女可繼承4千億元財富

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫。 路透社
即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫。 路透社

即時通訊應用程式Telegram創辦人度洛夫表示，他透過伴侶關係捐精而擁有100多名子女，這些人將共享他據估高達139億美元（約新台幣4108億元）的財富。

度洛夫（Pavel Durov）告訴法國政治雜誌「重點週刊」（Le Point）：「他們都是我的孩子，全都享有相同權利！我不希望他們在我死後互相爭奪到四分五裂。」

度洛夫聲稱，他與3位不同伴侶擁有6名法定的子女，但他15年前為幫助朋友而開始在診所捐精，後來那間診所告訴他，已透過這個方式在12個國家孕育出超過100名嬰兒。

這位選擇流亡的俄羅斯科技大亨也告訴重點週刊，子女30年後才能拿到他的遺產

他說：「我希望他們像正常人一樣生活，自食其力，學習相信自己並有創造能力，而不是依賴銀行帳戶。」

現年40歲的度洛夫提到，他已立下遺囑，因為他的工作「存在風險－捍衛自由會為你招惹許多敵人，包括來自強權國家內部的敵人」。

英國廣播公司（BBC）報導，度洛夫創造的應用程式Telegram以注重隱私及加密通訊著稱，每月活躍用戶超過10億人。

度洛夫也談到自己在法國面臨的刑事起訴。他遭控未妥善管理Telegram以減少犯罪，去年在法國遭到逮捕。

度洛夫否認在毒品販運、兒少性虐待內容及詐欺等問題上不配合執法機構。Telegram先前也否認審查不力。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

遺產 法國 捐精 子女 伴侶關係 Telegram

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