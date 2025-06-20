空服員警告搭飛機「2飲料」喝了恐脫水 自來水衛生堪憂也別碰

出國旅遊搭飛機通常都會享用機上餐點和飲料，不過國外一名資深空服員就提醒有兩種飲料千萬不要喝，因為這兩種飲料鈉含量很高，會讓乘客感到脫水，尤其是長途航班對人體影響更大，另外她也提醒飛機上的自來水不要飲用。

據《MailOnline》報導，一名有22年經驗的空服員蘇·福格韋爾（Sue Fogwell）提醒，搭飛機時千萬不要點番茄汁，雖然不少人覺得飛機上的番茄汁很好喝，但這是因為在高空中，氣壓會使人渴望酸味和鹹味，番茄汁正好符合這兩種條件，才會讓乘客覺得喝起來很美味。

除了番茄汁以外，「血腥瑪麗」也不要喝，蘇表示血腥瑪麗是一種以番茄汁和伏特加調製的雞尾酒，鈉含量非常高，而高納再加上酒精，會讓乘客容易脫水，尤其如果是長途飛行的話，影響就更大，因此英國國家醫療服務體系 (NHS) 建議乘客，搭飛機時要「限制」飲酒量。

蘇還警告最好不要飲用飛機上的自來水，原因是這些水的來源是飛機水箱，衛生堪憂，因此自己從來不喝，也不喝用自來水煮的咖啡和茶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康