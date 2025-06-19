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她誤吞魚刺穿破喉嚨！兩周後竟從頸部冒出 驚人畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
魚的骨頭通常細小又鋒利，食用時需特別留意。示意圖／ingimage
魚的骨頭通常細小又鋒利，食用時需特別留意。示意圖／ingimage

泰國碧差汶府一名婦女近日在食用白鱔魚（ปลาหลด）時，意外吞入魚刺，導致魚刺穿破喉嚨，並在兩周後從頸部皮膚刺出，嚇壞當事人與家屬，所幸經手術成功取出，目前恢復狀況良好。

根據泰媒「khaosod」報導，45歲的薩蘭女士日前與丈夫共進晚餐時，吃下煮熟的白鱔魚，不慎吞下一口含有尖刺的魚肉，當下便覺喉嚨劇痛，她以手按壓不適部位，卻使情況惡化。

薩蘭夫妻立刻就醫，但初次照X光並未發現異物。兩周後，她症狀加劇，出現喉嚨腫痛與甲狀腺發炎情形。某日更換止痛貼時，一根長約2公分的魚刺竟自行從頸部皮膚突出，家屬隨即將其送往醫院，經緊急手術成功取出魚刺。

主治醫師指出，此類魚刺硬度高、形狀尖銳，穿透能力強，若誤食後未即時發現，恐造成感染、穿孔甚至危及生命。由於鱔魚腹部魚刺特別鋒利，民眾在食用時應格外注意。

薩蘭女士回憶整起事件時仍心有餘悸，坦言：「這輩子不敢再吃白鱔魚了，實在太可怕。」她也藉此呼籲民眾，進食魚類時務必細嚼慢嚥，尤其避免吞食未明物體，以免發生類似意外。

此事件在泰國社群平台引發熱議，許多網友直呼「堪比恐怖片」，並紛紛分享自身曾遭魚刺卡喉的經驗。醫師也再次提醒，若懷疑誤吞異物，應盡速就醫，不宜輕忽。

鰻魚 泰國

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