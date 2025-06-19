快訊

從緊密盟友變成動武死敵 以色列、伊朗關係惡化全因一事

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

洗太多碗沒空拍Reels 人妻怒控老公害掉粉…氣到報警分居

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿丈夫害她沒時間拍片，氣得到警局報警。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子不滿丈夫害她沒時間拍片，氣得到警局報警。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

印度北方邦一名女子經營社群平台，但丈夫並不支持。丈夫要求她減少剪影片和經營帳號的時間，把時間用來做家事。女子配合以後，Instagram粉絲數下降，讓女子氣得離家出走，甚至還到警局報警。

據《獨立報》（The Independent）報導，這名女子妮莎（Nisha）為了經營Instagram，每天都會固定產出兩則Reels（短影音），非常積極地經營帳號。不過丈夫維傑德拉（Vijendra）不滿妻子過度沉迷社群媒體，認為妮莎花太多時間，要求她將時間用來分擔家務。

雖然女子一開始選擇配合，也真的暫停拍片。但她才這麼做沒幾天，就發現粉絲掉了兩個，讓她情緒瞬間爆炸。她認為丈夫強迫她做家事，耽誤了她上傳影片的時機，才會導致流量下滑。女子不只氣得回娘家住，還向哈普爾區（Hapur）的婦女警局報案。

女子向警方抱怨，因為自己要掃地洗碗，根本沒有時間拍影片，最後粉絲跑掉「都是老公害的！」婦女警察局長拉伊（Aruna Rai）表示，警方介入後，雙方已進行多次調解。雖然妮莎最後撤回指控，但夫妻倆依然分居。

令人唏噓的是，事件爆發後，維傑德拉因婚變影響形象而失業，目前為了求職四處奔波。雖然妮莎已經撤回指控，但這場家庭風暴，恐怕還會持續延燒。

粉絲 社群媒體 洗碗 妻子 印度 丈夫 Instagram

延伸閱讀

房租月燒11萬元壓力爆表 英國一家七口搬進拖車省錢

談戀愛像養兒子 專家揭「巨嬰男」特徵

槍就放桌上！2歲童誤觸釀悲劇 媽媽當場中彈倒地

嫌女友陪太少 蘇格蘭男斬首毀屍還冒名傳訊掩罪

相關新聞

她誤吞魚刺穿破喉嚨！兩周後竟從頸部冒出 驚人畫面曝

泰國碧差汶府一名婦女近日在食用白鱔魚（ปลาหลด）時，意外吞入魚刺，導致魚刺穿破喉嚨，並在兩周後從頸部皮膚刺出，嚇壞當事人與家屬，所幸經手術成功取出，目前恢復狀況良好。

洗太多碗沒空拍Reels 人妻怒控老公害掉粉…氣到報警分居

印度北方邦一名女子經營社群平台，但丈夫並不支持。丈夫要求她減少剪影片和經營帳號的時間，把時間用來做家事。女子配合以後，Instagram粉絲數下降，讓女子氣得離家出走，甚至還到警局報警。

分手後變人夫！男收驚喜包才知被登記結婚 前女友偽造婚禮遭關

美國德州一名男子與女友分手後，收到一份「結婚驚喜包」，裡頭除了香氛產品之外，竟還夾著一張已完成登記的結婚證書，證明女友和他已經是合法夫妻。整個辦理結婚的過程，男子絲毫不知情，整起事件可說是相當荒謬。

警查竊賊家驚見頭蓋骨！破失蹤7年懸案 日男被控謀殺揭恐怖內情

因1宗盜竊案揭發少女失蹤多年懸案！日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。

被騙去非洲讀寄宿學校 英14歲少年怒告爸媽獲勝

英國一名14歲少年，因為不滿父母將他帶到非洲並留在當地念書，決定向法院控告父母侵害自由。後來少年成功逆轉判決勝訴，引發各界嘩然。

房租月燒11萬元壓力爆表 英國一家七口搬進拖車省錢

為了擺脫生活開銷的壓力，英國一家人毅然決然搬離寬敞的租屋處，選擇住進一輛露營拖車裡。雖然空間大幅縮水，但光是這個決定，每個月就能省下高達2700英鎊（約新台幣10萬元）的開銷，啟動存錢買地的人生目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。