洗太多碗沒空拍Reels 人妻怒控老公害掉粉…氣到報警分居

印度北方邦一名女子經營社群平台，但丈夫並不支持。丈夫要求她減少剪影片和經營帳號的時間，把時間用來做家事。女子配合以後，Instagram粉絲數下降，讓女子氣得離家出走，甚至還到警局報警。

據《獨立報》（The Independent）報導，這名女子妮莎（Nisha）為了經營Instagram，每天都會固定產出兩則Reels（短影音），非常積極地經營帳號。不過丈夫維傑德拉（Vijendra）不滿妻子過度沉迷社群媒體，認為妮莎花太多時間，要求她將時間用來分擔家務。

雖然女子一開始選擇配合，也真的暫停拍片。但她才這麼做沒幾天，就發現粉絲掉了兩個，讓她情緒瞬間爆炸。她認為丈夫強迫她做家事，耽誤了她上傳影片的時機，才會導致流量下滑。女子不只氣得回娘家住，還向哈普爾區（Hapur）的婦女警局報案。

女子向警方抱怨，因為自己要掃地洗碗，根本沒有時間拍影片，最後粉絲跑掉「都是老公害的！」婦女警察局長拉伊（Aruna Rai）表示，警方介入後，雙方已進行多次調解。雖然妮莎最後撤回指控，但夫妻倆依然分居。

令人唏噓的是，事件爆發後，維傑德拉因婚變影響形象而失業，目前為了求職四處奔波。雖然妮莎已經撤回指控，但這場家庭風暴，恐怕還會持續延燒。