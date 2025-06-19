分手後變人夫！男收驚喜包才知被登記結婚 前女友偽造婚禮遭關

美國德州一名男子與女友分手後，收到一份「結婚驚喜包」，裡頭除了香氛產品之外，竟還夾著一張已完成登記的結婚證書，證明前女友和他已經是合法夫妻。整個辦理結婚的過程，男子絲毫不知情，整起事件可說是相當荒謬。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起離譜的事件發生在6月13日。36歲女子斯皮爾曼（Kristin Marie Spearman）疑似是不願分手，在分手後不顧男友意願偷偷登記。離奇的是，雖然男子從頭到尾並未到場，登記申請卻順利完成，導致男子莫名其妙成了已婚身分。

據悉，斯皮爾曼辦理結婚以後，寄了一袋香氛用品給前男友當禮物。袋子裡除了有知名品牌的香氛產品外，還附上一張蓋章完成的婚姻登記文件，以及一張她自己手拿證書自拍的照片。

42歲的「受害人」告訴警方，他跟對方分手幾天後，就收到這份「驚喜包」。嚇壞的他隨即報警處理。男子說，兩人在6月2日當天，的確曾一起到郡政府申請結婚登記，但後來沒有登記完成便分手了。兩人並沒有舉行婚禮，也沒有完成登記手續，不曉得斯皮爾曼是如何完成手續的。

警方調查發現，斯皮爾曼在跟男子分手後，私下找了牧師偽造證婚，接著再將牧師證婚的證書送到地方政府，正式和前男友登記為「夫妻」。當地警察局長表示，男子現在正想辦法處理後續的法律問題，因為這不只牽涉到財產管理，也讓男子認為人身安全受影響。

警方以「跟蹤騷擾重罪」逮捕斯皮爾曼，目前她被關押在麥克倫南郡監獄（McLennan County Jail），等待後續司法程序。