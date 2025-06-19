快訊

美國務院恢復國際學生簽證面談！不符合1前提恐被拒簽

美國「孤兒列車」：送走20萬名孩子的巨型社會實驗

北海道外海規模6.1地震 最大震度4、無海嘯之虞

警查竊賊家驚見頭蓋骨！破失蹤7年懸案 日男被控謀殺揭恐怖內情

香港01／ 撰文／喬納森
日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。死者身份被確認後，警方依殺人罪將戶主逮捕，並揭開這宗懸案的神秘面紗。圖／AI生成
日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。死者身份被確認後，警方依殺人罪將戶主逮捕，並揭開這宗懸案的神秘面紗。圖／AI生成

因1宗盜竊案揭發少女失蹤多年懸案！日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。死者身份被確認後，警方依殺人罪將戶主逮捕，並揭開這宗懸案的神秘面紗。

綜合日本媒體報導，被捕男子為現年31歲的齋藤純，他於2018年1月在網上結識21歲的宮本果步，兩人透過社交軟件溝通，齋藤純相約宮本果步到其寓所相聚。

齋藤純在屋內向宮本果步用勒頸等方式將她殺死，他亦坦認事後將屍體肢解，已處理部份遺體將之棄掉，他還稱自小對殺人感興趣，而宮本果步是他殺死的，但稱這是「雙方同意」的情況下犯案。

據報，齋藤純在案發前已有預謀，他指示宮本果步在離家時留下「要去住宿打工」的紙條，並要求她拔掉手機內的SIM卡，以避免家人可找到她，製造如人間蒸發的假象。

宮本果步在2018年1月4日坐電車從茨城縣土浦站出發，在埼玉大宮站下車，其家屬當日發現她失聯後立即報警。而這宗多年懸案得以被揭發，是因齋藤純牽涉另1宗盜竊案被捕，警方在今年5月15日到其住處進行搜索時，發現一個人類頭蓋骨與部分殘骸。鑑證後確認屬為2018年失蹤的宮本果步。警方隨即將案依殺人罪調查，並在6月16日正式將齋藤純逮捕。

警方指在齋藤純家中起出另有一具頭蓋骨，初步鑑定為模型，疑似從網上購買得來。目前警方正追查是否還有其他受害者。而令人心寒的是，齋藤純平時與父母同住，涉案的骸骨一直藏在他與雙親共處的空間，事件引起日本社會震驚，對受害者表示深切哀悼。

延伸閱讀：

復活蛋謀殺案！7歲男童吃後暴斃　母姊同樣中毒命危　疑兇竟是她

狠父殺兒虐妻！打死3個月大兒子　毆斷妻子門牙　賠這金額求輕判

文章授權轉載自《香港01》

殺人 日本 失蹤 受害者

延伸閱讀

被控「再吸5分鐘」猥褻女書記官、女法官 蔡明宏：有信心證清白

「咒怨」資深男星膀胱癌病逝！齋藤步癌末剩半年命堅持演下去

嘉義吳鳳廟文物失竊 賊夢見「紅衣騎白馬的人」嚇壞吐真言

《去唱卡拉OK吧！大感謝祭》特典花絮一次打包 黑幫大哥x美聲少年完美合體

相關新聞

警查竊賊家驚見頭蓋骨！破失蹤7年懸案 日男被控謀殺揭恐怖內情

因1宗盜竊案揭發少女失蹤多年懸案！日本埼玉縣警方調查爆竊案時，意外發現疑犯家中藏有頭骨與部份人骨，經鑑定確認為7年前失蹤的21歲女子。

被騙去非洲讀寄宿學校 英14歲少年怒告爸媽獲勝

英國一名14歲少年，因為不滿父母將他帶到非洲並留在當地念書，決定向法院控告父母侵害自由。後來少年成功逆轉判決勝訴，引發各界嘩然。

房租月燒11萬元壓力爆表 英國一家七口搬進拖車省錢

為了擺脫生活開銷的壓力，英國一家人毅然決然搬離寬敞的租屋處，選擇住進一輛露營拖車裡。雖然空間大幅縮水，但光是這個決定，每個月就能省下高達2700英鎊（約新台幣10萬元）的開銷，啟動存錢買地的人生目標。

奇特「海蜘蛛」生態首曝光 活在黑暗深海、靠吃甲烷細菌長大

具有強烈溫室效應的甲烷，雖然因助長地球暖化而廣受關注，但根據最新研究，在深海黑暗世界裡，它卻成了某些神秘生物的營養來源。

金三角毒品轉運站！馬來西亞破獲芬太尼工廠、電子煙毒犯濫

今年3月26日，馬來西亞雪蘭莪州警方靠「工廠廢水監測」鎖定一處芬太尼煉毒工廠，當場逮捕9名中國籍化學背景嫌犯，證實馬國已淪陷。早在2023年12月，警方就在吉隆坡國際機場攔下一批偽裝成「香水」的芬太尼——重達807公斤、總市值約新台幣3.1億元，足以讓400萬人吸食。儘管當月官方聲稱國內暫未出現芬太尼吸毒案例，但馬來西亞早已成為金三角集團運毒的必經之地，走私橫跨亞洲、大洋洲甚至歐洲。我們都知道金三角（泰北、寮國、緬東）是世界鴉片與合成毒品重鎮，卻常忽略這些毒品如何透過第三國偷渡到遙遠市場。為什麼毒販選中馬來西亞當作重要樞紐？本文剖析馬國究竟如何淪為「毒品轉運國」，連帶一探近年崛起的「電子煙型毒品」及各種走私路徑。

廣東話女狂毆韓國計程車司機！打到耳出血 1原因無禁出境直飛香港

韓國早前發生1宗的士司機被乘客毆打事件，1對操廣東話情侶於今年3月中凌晨乘搭的士期間發生爭執，女子嘗試打開車門不果，司機基於的士在危險繁忙道路中，乘客不能貿然下車而出手制止，結果惹怒女子，女子多度揮拳毆打司機頭部致耳朵出血及耳鳴。司機雖有報警，惟情侶於事發當天下午已乘搭航班回到香港，韓國警方基於1原因未能追捕，司機對未能將女子繩之以法及索償感到無比冤屈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。