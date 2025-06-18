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被騙去非洲讀寄宿學校 英14歲少年怒告爸媽獲勝

聯合新聞網／ 綜合報導
少年因為不滿父母將他帶到非洲並留在當地念書，決定向法院控告父母侵害自由。示意圖，非新聞事件當事人。圖／ingimage
少年因為不滿父母將他帶到非洲並留在當地念書，決定向法院控告父母侵害自由。示意圖，非新聞事件當事人。圖／ingimage

英國一名14歲少年，因為不滿父母將他帶到非洲並留在當地念書，決定向法院控告父母侵害自由。後來少年成功逆轉判決勝訴，引發各界嘩然。

BBC報導，這名不具名的少年向倫敦上訴法院表示，2024年3月，父母以探望重病的親戚為由，將他騙去非洲迦納。沒想到去到迦納以後，父母就把他安置在當地的寄宿學校，禁止他返回英國。少年不願接受，歷經多次抗爭無果後，決定聘請律師對父母提告。

一開始倫敦高等法院判父母勝訴，法官認為父母是出於「極深的、無條件的愛」，才會將孩子送到國外。法庭文件指出，父母擔心孩子在倫敦沉迷幫派文化、或對刀械產生危險興趣，所以才會做出這樣的決定。父母的委任律師福克斯（Rebecca Foulkes）表示，將孩子送到迦納，是為了讓他遠離風險，是「將傷害降到最低」的決定。

不過少年不滿判決上訴，近期上訴法院推翻原判，認為父母的做法不當。法官表示，少年被迫強制離家，還要被迫留在陌生環境，違反個人選擇自由。少年在法庭上哭訴，說自己在迦納的生活就像「活在地獄」。他不只語言不通，還被同學嘲笑排擠，形容自己「不只在文化上被隔絕，在情感上也被家人拋棄」。

少年的委任律師內托（James Netto）表示，少年的自我認同是英國人，「他覺得自己是倫敦的孩子」，不該被丟到陌生的國度「自生自滅」。雖然目前少年仍滯留迦納，但律師團隊表示，上訴成功是重大突破，有望讓他早日返回英國。

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