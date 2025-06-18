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房租月燒11萬元壓力爆表 英國一家七口搬進拖車省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
拖車示意圖。圖／ingimage
拖車示意圖。圖／ingimage

為了擺脫生活開銷的壓力，英國一家人毅然決然搬離寬敞的租屋處，選擇住進一輛露營拖車裡。雖然空間大幅縮水，但光是這個決定，每個月就能省下高達2700英鎊（約新台幣10萬元）的開銷，啟動存錢買地的人生目標。

據《太陽報》（The Sun）報導，30歲全職媽媽露西（Lucy）和31歲伴侶史考特（Scott）育有五個孩子。他們本來住在一棟有四個房間的寬敞住宅，但每個月的房租和水電費就要3000英鎊（約新台幣11萬），讓兩人財務壓力非常大。

露西坦言，雖然原本的租屋處地點好，房子也漂亮，但他們每個月都被帳單追著跑，根本存不了錢。兩人討論後，決定在上個月舉家搬進拖車住。因為拖車是停在親戚的土地上，兩人不需負擔土地費用，只需支付每月約300英鎊（約新台幣1.2萬元）的水電費。

雖然節省了大筆的租屋開銷，但生活空間也跟著大幅縮水。現在的拖車只有三個房間，夫妻倆睡在客廳的沙發床，老大有自己獨立的房間，其他孩子則分房睡。

露西說，為了縮減家中的物品，他們幾乎出清所有家當，而且那些物品只讓他們換回1000英鎊（約新台幣4萬元）。除此之外，因為廚房、客廳等空間都大幅縮小，家裡也只能用很小的電視、捨棄原本同桌吃飯的各種餐具。

雖然遭到不少朋友質疑，但露西強調這不是一時衝動，而是深思熟慮後的決定，她表示，住在拖車裡不只覺得生活更自由，存款也增加許多，家人也因為生活空間變小而變得更親近。

租屋 存錢

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