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奇特「海蜘蛛」生態首曝光 活在黑暗深海、靠吃甲烷細菌長大

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
科學家在美國西岸外海發現3種過去從未記錄的新型海蜘蛛物種，牠們可能與細菌共生，並在深達數千英尺、甲烷氣體從海床滲出的「甲烷滲漏區」中繁衍生存。圖／PNAS
科學家在美國西岸外海發現3種過去從未記錄的新型海蜘蛛物種，牠們可能與細菌共生，並在深達數千英尺、甲烷氣體從海床滲出的「甲烷滲漏區」中繁衍生存。圖／PNAS

具有強烈溫室效應的甲烷，雖然因助長地球暖化而廣受關注，但根據最新研究，在深海黑暗世界裡，它卻成了某些神秘生物的營養來源。

科學家美國西岸外海發現3種過去從未記錄的新型海蜘蛛物種，牠們可能與細菌共生，並在深達數千英尺、甲烷氣體從海床滲出的「甲烷滲漏區」中繁衍生存。

該研究16日發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS），指這些海蜘蛛的外骨骼上附著細菌，細菌則將富含碳的甲烷與氧氣轉化為糖分與脂肪，供蜘蛛吸收，形成互利共生的關係。

「就像人早餐吃蛋，這些海蜘蛛會大嗑自己的身體表面，把附著的細菌當作營養來源，」該研究首席調查員、西方學院生物系主任高弗瑞迪（Shana Goffredi）表示，這種獨特的進食方式過去在海蜘蛛身上從未被發現。這種海蜘蛛體型透明且極為嬌小，長度僅約1公分，因此活動範圍可能相當有限。

高弗瑞迪說，一般海蜘蛛與陸地上的近親較為相似，會用類似管狀的大型尖牙捕捉並制伏柔軟的獵物，例如水母，然後吸取體液。但這次觀察到的新物種是Sericosura屬，缺乏捕食所需的附肢，反而更像是農夫一樣，從自身體表「收穫」依賴甲烷滋養的細菌。

德國普朗克海洋微生物研究所共生研究部門主任杜比利耶（Nicole Dubilier）解釋，海生物死亡後，屍體會沉入海底並被沉積物掩埋，在分解過程中釋放出甲烷，這些氣體以氣泡形式從沉積層裂縫中逸出。為了留在這些氣泡附近，以甲烷為食的微生物會附著在海洋動物身上，而不隨海流漂走。

研究團隊透過分析海蜘蛛體內的同位素，確認這些細菌不只是搭便車，實際上也成了海蜘蛛的食物。

「這正是這種共生關係的奇妙之處：對細菌而言，附著在海蜘蛛身上就像進入了一個『恰到好處』的黃金地帶，所需的一切條件都具備了，」杜比利耶說，「即使有80%的細菌會被海蜘蛛吃掉，只要剩下的20%能繼續生存與繁殖，這場交易依然值得」。

杜比利耶指出，Sericosura屬海蜘蛛是首批被發現以甲烷滋養細菌為食的海蜘蛛物種，但其他深海生物，如管蟲與海綿，早已知也採取這種罕見的進食方式。

由於深海生態系可能在防止甲烷進入地球大氣中扮演關鍵角色，高弗瑞迪表示，未來有一天，也許可以培養與海蜘蛛共生的這類細菌，應用於其他環境，協助淨化水質、降低污染。

研究指出，Sericosura屬雌海蜘蛛交配時，會從「膝蓋」位置釋放數百顆卵，而雄蜘蛛則會將卵收集起來，繞成像手環一樣的囊狀結構，綁在自己腿上。幼蛛孵化後，原本寄生在父蜘蛛身上的細菌會轉移附著到剛孵化的幼體上，成為牠們初期的食物來源。圖／SFGATE／Shana Goffredi
研究指出，Sericosura屬雌海蜘蛛交配時，會從「膝蓋」位置釋放數百顆卵，而雄蜘蛛則會將卵收集起來，繞成像手環一樣的囊狀結構，綁在自己腿上。幼蛛孵化後，原本寄生在父蜘蛛身上的細菌會轉移附著到剛孵化的幼體上，成為牠們初期的食物來源。圖／SFGATE／Shana Goffredi

蜘蛛 美國 科學家

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