慘！42歲男子爬樹摘芒果 手持鐵桿誤碰電纜不幸觸電昏迷樹上亡

為採摘水果不幸斷送性命！馬來西亞日前有男子爬到樹上摘芒果，期間打算用鐵製工具協助，詎料碰到附近電纜，瞬間觸電昏迷在樹上。救援人員到場時，馬上將男子抬回地面，可惜他其後仍被證實不治；目前男子遺體已交由警方處理，詳細情況仍有待進一步調查。

爬樹以鐵桿助摘芒果 誤碰電纜觸電亡

綜合馬來西亞媒體報道，事發於6月8日（周日）下午，沙巴市（Sabah）一名42歲男子穆薩（Ahajah Abdul Musa）爬到樹上準備摘取芒果，並手持一根鐵製長桿，以助採摘樹枝盡頭的芒果，卻無意觸碰到附近的電纜，瞬間釀成悲劇。

男子昏迷樹上 被抬至地面時證實不治

當地消防局局長交代事件時指，他們於下午約3時接獲報案，救援人員趕到現場時，發現男子昏迷在樹上。在確認電力公司切斷電源後，救援人員即時使用雲梯以及救援繩索，將男子帶回地面，惟他當場被證實不治。目前死者遺體已轉交警方，詳細情形仍有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》