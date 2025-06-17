智慧手表誤判？在家突收「19分鐘游泳紀錄」 他驚覺大事不妙

許多人習慣攜帶智慧型手表，不僅使用方便，更能即時分析個人健康狀態。日本一名網友分享，某天他在家突收到手機通知，誇獎他已完成「19分鐘的游泳運動」，這讓沒下水的他相當困惑，下一秒才驚覺不對勁，原來手上的智慧手表早已在洗衣機內「瘋狂游泳」，讓他相當崩潰。

日本一名網友在社群平台X分享，日前他在家中突然收到手機跳通知顯示，「不錯喔！系統已自動偵測到您進行了19分鐘的游泳運動。請確認！」，本來還摸不著頭緒的他這才發現大事不妙，原來手上的智慧型手表已被丟入洗衣機，在槽內「盡情暢游」。

原PO隨後趕緊將智慧型手表從「汪洋」中解救出來，沒想到烘乾後竟可以繼續使用，讓他不禁讚嘆，「這孩子不知道該怎麼說，還挺堅固的啊……。」

不少日本網友也被AI錯估實際情況逗笑，「如果AI進化的話，是不是就能區分游泳跟掉進洗衣機的差別呢？」、「既然能夠辨識出游泳，那就表示它肯定不會被水弄壞」、「希望它下次能真的去游一次泳試試」。

也有人從照片推測，原PO使用的應該是Fitbit推出的智慧型手表，「能夠從洗衣機裡平安生還，這耐用度真是太厲害了！」、「反而因為耐用，變成一種宣傳了」，一名網友也分享經驗，「某次我在夏天午睡時，被智慧型手表判定在游泳，可能是因為出了很多汗。」