快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

旗柄刺穿睪丸！小六男童昏迷20分鐘 學校安排「這樣送院」遭父母怒轟

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

日本發生學童睪丸遭插傷致受傷昏迷意外。兵庫縣伊丹市1間小學進行體育課期間，1名小六男學生撿起旗幟時，旗柄意外刺穿腹股溝重創其睾丸，男童因疼痛而昏迷20多分鐘，事後需接受緊急手術。

校方被批評當時沒有叫救護車，反的而叫計程車將學生送院，甚至事隔大約3周都沒有向伊丹市教育委員會報告學童受傷情況。教育委員會指出，學校保護學生意識不足，將會作出跟進，防止類似事件再度發生。

旗柄意外刺穿腹股溝　男童睪丸受重傷

事件發生在兵庫縣伊丹市1間小學，由於即將舉行運動會，所以學校安排學生進行展示旗幟練習，動作包括投擲旗幟。事發於2025年5月，該校1名小六男學生在體育課投擲完旗幟，於是急忙撿旗，其間旗柄意外刺穿其腹股溝，導致睾丸和其他部位受重傷，由於男童感到尷尬，所以沒有向老師透露傷勢，只是形容「感覺不舒服」，於是到旁邊休息。

男童一度昏迷20分鐘

但男童最終無法忍受痛楚，獨自前往洗手間檢查傷勢，卻因劇痛和受驚過度而昏倒約20分鐘，等到恢復意識時，體育課已經結束。學校護士見到男童離開廁所，於是大聲呼喊了解狀況，驚悉事件後通知其父母，表示會將他送往醫院。

學校認為不緊急　僅打電話叫計程車送院

但學校判斷情況並不緊急，於是打電話叫計程車將學生送到市立醫院，傷者接受全身麻醉後進行緊急手術，醫生在在其陰囊上縫了幾十針，確定其睪丸功能沒有問題，隔日可以出院。

學校一直都沒有通報事故

事故過去3個多星期，但男童父母疑惑為何學校沒有派人解釋當日事故經過，以及後續安全管理的問題，他們於是聯絡伊丹市教育委員會，才發現學校一直都沒有通報事故。

教育委員會認為學校保護學生意識不足

教育委員會接獲投訴後，聯絡涉事小學校長以了解情況。教育委員會向當地傳媒表示，校長聲稱男童的傷勢並未波及頸部，而且當時意識清醒，所以沒有通知救護車。委員會認為學校保護學生意識不足，將會進行相關指導工作，避免類似事故再次發生，並會提醒其他學校如何應對同類事件。

延伸閱讀：

恐怖！男童跌倒被8厘米鐵釘插入腦　醫生耗10小時完成手術救一命

獨留校車內逾4.5小時！5歲男童曾掙扎終缺氧身亡　校車司機被捕

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

旗柄刺穿睪丸！小六男童昏迷20分鐘 學校安排「這樣送院」遭父母怒轟

日本發生學童睪丸遭插傷致受傷昏迷意外。

胸前掛「護身佛牌」剛好擋下子彈 商人遭仇家連轟兩槍奇蹟保住性命

拜得神多自有神庇佑？泰國近日發生1宗槍擊案，當地1名商人因房地產交易與人發生糾紛，有人懷恨在心朝商人開槍…

「身高」關係競爭力？長得高有優勢 韓小學生瘋打針投資未來

根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，韓國近年出現大量以「成長」、「長高」為名的診所和運動中心，反映出社會對身高的重視已躍升為新的競爭項目。過去以來韓國社會就特別講求學歷、外貌等「規格化」條件，如今「身高」也成了判斷個人價值的指標之一。有首爾市民坦言，就業面試時身材高挑者有優勢，使得不少家長早早替孩子進行「長高投資」。

秒殺斷貨！性感女神推限量「洗澡水」香皂 一塊從240元炒到6萬

27歲的好萊塢新生代女星席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）憑藉影集《高校十八禁》走紅，被封為性感代表之一，近期不僅跨足漫威宇宙參演《蜘蛛夫人》，還因推出一款「含洗澡水」的香皂再次引發網上討論。

未婚夫車禍亡！新娘疑與遺體行婚禮 「瞻仰遺容」影片震驚全網

婚禮同時「瞻仰遺容」？近日網上流傳影片，指印尼1對準新人本來正籌備婚禮，但準新郎卻在婚禮前夕因車禍離世，準新娘悲痛難當，竟決定與未婚夫的遺體完成婚禮

風箏線奪命意外！機車騎士馬路突遭割頸亡 當局促禁用防悲劇重演

巴西發生風箏奪命意外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。