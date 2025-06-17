旗柄刺穿睪丸！小六男童昏迷20分鐘 學校安排「這樣送院」遭父母怒轟

日本發生學童睪丸遭插傷致受傷昏迷意外。兵庫縣伊丹市1間小學進行體育課期間，1名小六男學生撿起旗幟時，旗柄意外刺穿腹股溝重創其睾丸，男童因疼痛而昏迷20多分鐘，事後需接受緊急手術。

校方被批評當時沒有叫救護車，反的而叫計程車將學生送院，甚至事隔大約3周都沒有向伊丹市教育委員會報告學童受傷情況。教育委員會指出，學校保護學生意識不足，將會作出跟進，防止類似事件再度發生。

旗柄意外刺穿腹股溝 男童睪丸受重傷

事件發生在兵庫縣伊丹市1間小學，由於即將舉行運動會，所以學校安排學生進行展示旗幟練習，動作包括投擲旗幟。事發於2025年5月，該校1名小六男學生在體育課投擲完旗幟，於是急忙撿旗，其間旗柄意外刺穿其腹股溝，導致睾丸和其他部位受重傷，由於男童感到尷尬，所以沒有向老師透露傷勢，只是形容「感覺不舒服」，於是到旁邊休息。

男童一度昏迷20分鐘

但男童最終無法忍受痛楚，獨自前往洗手間檢查傷勢，卻因劇痛和受驚過度而昏倒約20分鐘，等到恢復意識時，體育課已經結束。學校護士見到男童離開廁所，於是大聲呼喊了解狀況，驚悉事件後通知其父母，表示會將他送往醫院。

學校認為不緊急 僅打電話叫計程車送院

但學校判斷情況並不緊急，於是打電話叫計程車將學生送到市立醫院，傷者接受全身麻醉後進行緊急手術，醫生在在其陰囊上縫了幾十針，確定其睪丸功能沒有問題，隔日可以出院。

學校一直都沒有通報事故

事故過去3個多星期，但男童父母疑惑為何學校沒有派人解釋當日事故經過，以及後續安全管理的問題，他們於是聯絡伊丹市教育委員會，才發現學校一直都沒有通報事故。

教育委員會認為學校保護學生意識不足

教育委員會接獲投訴後，聯絡涉事小學校長以了解情況。教育委員會向當地傳媒表示，校長聲稱男童的傷勢並未波及頸部，而且當時意識清醒，所以沒有通知救護車。委員會認為學校保護學生意識不足，將會進行相關指導工作，避免類似事故再次發生，並會提醒其他學校如何應對同類事件。

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文章授權轉載自《香港01》