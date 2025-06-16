快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

胸前掛「護身佛牌」剛好擋下子彈 商人遭仇家連轟兩槍奇蹟保住性命

香港01／ 撰文：夏洛特
泰國發生槍擊案，1名商人因生意糾紛遭人開槍射擊，幸得佛牌擋子彈保命。 示意圖／ingimage
泰國發生槍擊案，1名商人因生意糾紛遭人開槍射擊，幸得佛牌擋子彈保命。 示意圖／ingimage

拜得神多自有神庇佑？泰國近日發生1宗槍擊案，當地1名商人因房地產交易與人發生糾紛，有人懷恨在心朝商人開槍。幸運的是，商人配戴在胸前的佛牌剛好擋下子彈的致命一擊，因此無住性命。而疑犯一度逃逸，其後向警方自首。

綜合泰媒報導，槍擊案發生於6月12日，地點是泰國曼谷挽卿區（Bang Khen）某餐廳內，28歲疑兇朝50歲傷者彭猜（Phonchai）連開2槍，其中1槍擊中彭猜左胸部位置。萬幸的是，子彈先擊中彭猜掛在胸前的佛牌，被卡在佛牌上。由於有佛牌減緩威力，子彈沒有直接穿透彭猜胸部，不過他仍因衝擊力受傷送院，幸救治後無生命危險。

現場發現2枚彈殼及受損佛牌

餐廳窗戶被子彈擊碎，桌椅染血，警方事後在現場搜證，初步調查顯示彭猜當時與朋友及同事坐在35號桌，現場還撿獲2枚9毫米子彈殼，及該枚擋下子彈的佛牌，佛牌被發現時彈頭仍鑲嵌其中。

當地人相信佛牌具護身力量

而從照片可見，佛牌已被子彈打彎。佛牌上面所刻的佛統府蘇旺寺已故住持的肖像仍清晰可見，不少當地人相信該款佛牌具有護身符般的力量。

警方調查發現，任職商人的彭猜因房地產競標計劃與疑兇釀矛盾，疑兇不滿投標所得的利益，與彭猜發生衝突，於事發日槍傷彭猜後坐上白色皮卡車逃逸，隨後向警方自首。

餐廳老闆籲食客回來結帳

有餐廳員工指，彭猜是餐廳熟客，經常在餐廳35號桌用餐並與友人商量房地產交易事宜。另外，由於發生槍擊案，食客尚未結帳就慌忙逃離，餐廳老闆普拉西特（Prasit）表示理解，但卻苦笑呼籲「希望大家記得回來結帳」。

延伸閱讀：

哥倫比亞22歲辣模遭「近距離槍殺」兇手扮朱古力送貨員開槍奪命

不忿被嘲「胖子」！印男駕車追20公里開槍報復 2多嘴男重傷送院

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

胸前掛「護身佛牌」剛好擋下子彈 商人遭仇家連轟兩槍奇蹟保住性命

拜得神多自有神庇佑？泰國近日發生1宗槍擊案，當地1名商人因房地產交易與人發生糾紛，有人懷恨在心朝商人開槍…

「身高」關係競爭力？長得高有優勢 韓小學生瘋打針投資未來

根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，韓國近年出現大量以「成長」、「長高」為名的診所和運動中心，反映出社會對身高的重視已躍升為新的競爭項目。過去以來韓國社會就特別講求學歷、外貌等「規格化」條件，如今「身高」也成了判斷個人價值的指標之一。有首爾市民坦言，就業面試時身材高挑者有優勢，使得不少家長早早替孩子進行「長高投資」。

秒殺斷貨！性感女神推限量「洗澡水」香皂 一塊從240元炒到6萬

27歲的好萊塢新生代女星席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）憑藉影集《高校十八禁》走紅，被封為性感代表之一，近期不僅跨足漫威宇宙參演《蜘蛛夫人》，還因推出一款「含洗澡水」的香皂再次引發網上討論。

未婚夫車禍亡！新娘疑與遺體行婚禮 「瞻仰遺容」影片震驚全網

婚禮同時「瞻仰遺容」？近日網上流傳影片，指印尼1對準新人本來正籌備婚禮，但準新郎卻在婚禮前夕因車禍離世，準新娘悲痛難當，竟決定與未婚夫的遺體完成婚禮

風箏線奪命意外！機車騎士馬路突遭割頸亡 當局促禁用防悲劇重演

巴西發生風箏奪命意外

5比特犬圍剿！美男遭狂咬23分鐘縫500針傷重不治 主人下場曝

美國發生狗咬人駭人奪命意外

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。