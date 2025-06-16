胸前掛「護身佛牌」剛好擋下子彈 商人遭仇家連轟兩槍奇蹟保住性命
拜得神多自有神庇佑？泰國近日發生1宗槍擊案，當地1名商人因房地產交易與人發生糾紛，有人懷恨在心朝商人開槍。幸運的是，商人配戴在胸前的佛牌剛好擋下子彈的致命一擊，因此無住性命。而疑犯一度逃逸，其後向警方自首。
綜合泰媒報導，槍擊案發生於6月12日，地點是泰國曼谷挽卿區（Bang Khen）某餐廳內，28歲疑兇朝50歲傷者彭猜（Phonchai）連開2槍，其中1槍擊中彭猜左胸部位置。萬幸的是，子彈先擊中彭猜掛在胸前的佛牌，被卡在佛牌上。由於有佛牌減緩威力，子彈沒有直接穿透彭猜胸部，不過他仍因衝擊力受傷送院，幸救治後無生命危險。
現場發現2枚彈殼及受損佛牌
餐廳窗戶被子彈擊碎，桌椅染血，警方事後在現場搜證，初步調查顯示彭猜當時與朋友及同事坐在35號桌，現場還撿獲2枚9毫米子彈殼，及該枚擋下子彈的佛牌，佛牌被發現時彈頭仍鑲嵌其中。
當地人相信佛牌具護身力量
而從照片可見，佛牌已被子彈打彎。佛牌上面所刻的佛統府蘇旺寺已故住持的肖像仍清晰可見，不少當地人相信該款佛牌具有護身符般的力量。
警方調查發現，任職商人的彭猜因房地產競標計劃與疑兇釀矛盾，疑兇不滿投標所得的利益，與彭猜發生衝突，於事發日槍傷彭猜後坐上白色皮卡車逃逸，隨後向警方自首。
餐廳老闆籲食客回來結帳
有餐廳員工指，彭猜是餐廳熟客，經常在餐廳35號桌用餐並與友人商量房地產交易事宜。另外，由於發生槍擊案，食客尚未結帳就慌忙逃離，餐廳老闆普拉西特（Prasit）表示理解，但卻苦笑呼籲「希望大家記得回來結帳」。
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文章授權轉載自《香港01》
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