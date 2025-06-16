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「身高」關係競爭力？長得高有優勢 韓小學生瘋打針投資未來

聯合新聞網／ 綜合報導
身高在韓國社會裡也成為新的競爭指標。 示意圖／ingimage
身高在韓國社會裡也成為新的競爭指標。 示意圖／ingimage

根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，韓國近年出現大量以「成長」、「長高」為名的診所和運動中心，反映出社會對身高的重視已躍升為新的競爭項目。過去以來韓國社會就特別講求學歷、外貌等「規格化」條件，如今「身高」也成了判斷個人價值的指標之一。有首爾市民坦言，就業面試時身材高挑者有優勢，使得不少家長早早替孩子進行「長高投資」。

報導指出，韓國17歲青少年的平均身高，在過去半世紀內增加超過7公分，而日本則幾乎持平。這背後的助力是家長願意支付高額費用讓孩子接受生長激素注射，一間診所月看診人次可達2000人，單月治療費就高達新台幣1.5萬元。不少家長認為這是對孩子未來的投資，但醫界提醒，若未經完整診斷而施打，恐引發嚴重副作用，例如骨骼變形或內分泌異常。

對此，有日本網友認為，從美容、學歷到身高都變成競爭項目，顯示韓國社會對「規格」的過度執著。他們擔心這種價值觀會扼殺孩子的多樣性與自信心，恐怕產生更多焦慮。也有網友指出，確實有研究顯示身高與收入、教育機會等存在正相關，但身高並非絕對，若能專注實力發展，也可走出屬於自己的成功之路，他自述身高158公分，在競爭激烈的行業內靠實力站穩腳步，並與身高165公分的太太幸福生活。

面對這股長高熱潮，專家與民眾都呼籲，社會應重新審視對「成功」的定義。身高可以成為優勢，但不該成為壓力的來源。重視健康與多元，才是讓下一代真正茁壯的關鍵。

首爾 身材 自信 南韓 價值觀

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