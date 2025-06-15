秒殺斷貨！性感女神推限量「洗澡水」香皂 一塊從240元炒到6萬

27歲的好萊塢新生代女星席德妮．史威尼（Sydney Sweeney）憑藉影集《高校十八禁》走紅，被封為性感代表之一，近期不僅跨足漫威宇宙參演《蜘蛛夫人》，還因推出一款「含洗澡水」的香皂再次引發網上討論。

這款與男性香皂品牌Dr. Squatch聯名的產品，不只強調香氣天然，甚至打出「使用席德妮泡澡後的水製作」這一獨特噱頭，讓商品在開賣後迅速售罄，甚至導致品牌官網一度當機，成為話題焦點。

該聯名香皂名為「Sydney's Bathwater Bliss」，限量5000塊，每塊售價8美元（約新台幣240元），購買門檻還設為18歲以上，並附帶官方證明文件，強化收藏價值。香味主打森林調性，混合冷杉、苔蘚與松木氣息。外表雖看似普通，但內含「偶像洗澡水」的設定讓不少粉絲爭相搶購。

根據品牌聲明，產品確實加入席德妮泡澡時的水分，而她本人在接受《GQ》雜誌專訪時也大方證實，拍攝當天團隊安排了浴缸，她實際泡過澡後便將水收集，「沒有唬人，這是真的」。

原本價格不到台幣300元的商品，在二手交易市場瞬間炒作成天價，最初以119美元開出，隨後標價一路飆升，有人甚至開出2000美元、約新台幣6萬元的驚人售價，甚至還有網友驚呼「比黃金還值錢」。