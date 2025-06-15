5比特犬圍剿！美男遭狂咬23分鐘縫500針傷重不治 主人下場曝

美國發生狗咬人駭人奪命意外！密蘇里州1名男子在養狗場附近騎腳踏車時，突遭5隻比特犬圍剿，狠咬長達23分鐘，造成全身多達400處傷口，縫了近500針，手術留醫4天後，因傷口嚴重感染出現敗血病死亡。警方拘捕狗主父子控以二級攻擊及一級誤殺等罪，而涉案犬隻被處以安樂死。

綜合外媒報導，居於美國密蘇里州的46歲男子卡爾伯森（Chris Culbertson），去年11月騎單車經過堪薩斯市的一處住宅時，先有2隻比特犬靠近他，並圍著他轉圈。卡爾伯森倒在地上，另3隻比特犬狗衝破圍欄加入，咬住他的手臂、腿、腳和臉，卡爾伯森被襲擊長達23分鐘，身上共被咬了300口，有100處撕裂傷，縫了近500針，手術留醫4天後，因傷口嚴重感染出現敗血病死亡。

特警隊和警犬隊及動物收容所職員，接報到場使用喇叭、警笛和警燈將犬隻從卡爾伯森身邊嚇走。而鄰居萊恩（Holly Lane）當時手持高爾夫球桿走向卡爾伯森欲施以援手，可惜也遭襲擊，萊恩的腿部被咬傷。最後這些比特犬穿過圍欄上的洞逃回院子。

警方事後到現場搜證，發現屋主是老約翰蒂博（John Thibeaux Sr.）及他的兒子小約翰蒂博（John Thibeaux Jr.）。兩人報稱只養了一隻比特犬，其他是流浪狗，警方最後將涉事狗隻施以安樂死，而老約翰蒂博和小約翰蒂博，則被控二級攻擊及一級誤殺等罪，准以10萬元美金保釋。

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文章授權轉載自《香港01》