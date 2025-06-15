快訊

影／日「最美公主」訪巴西遭偷拍！機上瞌睡畫面曝光 日人氣炸

被笑買0050太高？網友一問掀上百則回應：「存股不需要請示朋友」

影／川普79歲生日實現閱兵夢！6600兵力震撼華府 全美50州同步爆抗議潮

風箏線奪命意外！機車騎士馬路突遭割頸亡 當局促禁用防悲劇重演

香港01／ 撰文／喬納森
風箏示意圖。圖／ingimage
風箏示意圖。圖／ingimage

巴西發生風箏奪命意外！中年丈夫騎機車載妻子在馬路上行駛，突然發現有條難以發現的繩線橫越馬路上，可是丈夫收掣不及，直接撞上該繩線上，因衝擊力強烈慘被割喉，鮮血四濺，送院留醫後終不治。警方調查發現這條奪命幼線是當地風箏活動中常見的「戰鬥風箏線」，具有高度割裂力如潛在的殺人利器。事件因而引起當地政府高度重視，隨即展開相關法規審議，提議在全國範圍內禁止生產銷售及使用「戰鬥風箏線」，以防止類似悲劇發生。

綜合外媒報導，事件發生於6月3日，41歲男子奧瑞爾（Auriel Missael Henrique），在里約熱內盧北部的杜克迪卡希亞斯（Duque de Caxias）城鎮駕駛機車，當時他載着妻子同行。

死者騎機車被風箏線割頸亡

行駛中，他們見到一條風箏線橫越馬路上，但奧瑞爾反應不及未能收掣而撞上，風箏線剛好落在他的頸部，遭猛烈的衝擊力割破喉嚨，鮮血四濺。奧瑞爾的妻子事後受訪表示，事發時自己已極力保持冷靜，並與途人協助丈夫止血，惜丈夫返魂乏術。奧瑞爾被送院後宣告傷重不治，遺下妻子及3名子女。

警方調查發現涉事風箏線屬於當地風箏活動中常見的「戰鬥風箏線」，以玻璃粉或金屬粉末強化線身而成，原本用於在風箏競賽時割斷對手的風箏線，由於具有高度割裂力，易變成潛在的殺人利器。

提議禁止生產、銷售及使用「戰鬥風箏線」

這種風箏線如掛在道路或電線間，極易對機車或腳踏車造成致命危機，而今次事件引來當地政府高度關注，有官員提議在全國範圍內禁止生產、銷售及使用「戰鬥風箏線」，以防止類似事件再發生。

延伸閱讀：

復活蛋謀殺案！7歲男童吃後暴斃　母姊同樣中毒命危　疑兇竟是她

狠父殺兒虐妻！打死3個月大兒子　毆斷妻子門牙　賠這金額求輕判

文章授權轉載自《香港01》

風箏 殺人 巴西 丈夫

延伸閱讀

手機被沒收…河南高三生逞兇割頸 老師疑失血過多慘死

高雄「旗津風箏節」7/26擴大舉辦 觀光效益估上億元

基隆5歲童臉大量出血疑遭虐送醫不治 父行凶逃逸被逮

離派出所200公尺！壯男復合失敗刺死女高中生 面交寵物鼠也染血

相關新聞

未婚夫車禍亡！新娘疑與遺體行婚禮 「瞻仰遺容」影片震驚全網

婚禮同時「瞻仰遺容」？近日網上流傳影片，指印尼1對準新人本來正籌備婚禮，但準新郎卻在婚禮前夕因車禍離世，準新娘悲痛難當，竟決定與未婚夫的遺體完成婚禮

風箏線奪命意外！機車騎士馬路突遭割頸亡 當局促禁用防悲劇重演

巴西發生風箏奪命意外

5比特犬圍剿！美男遭狂咬23分鐘縫500針傷重不治 主人下場曝

美國發生狗咬人駭人奪命意外

清淡飲食竟加速老化？醫師直言「1習慣超傷身」建議每天先喝這一杯

隨著年齡增長，許多中高齡者開始注重健康飲食，卻不自覺走向偏食與營養不均。日本知名醫師和田秀樹指出，許多長輩因攝取不足，正面臨「低營養」與「免疫力下降」的雙重危機，這正是導致...

新郎度蜜月被殺棄屍山谷！新娘自首爆與情夫合謀「失敗3次才成功」

不想結婚竟選擇殺人？印度1對新婚夫婦在蜜月旅行期間「失蹤」，警方接獲家屬求助後在山谷發現新郎屍體。就在眾人擔憂新娘安危時，新娘竟向警方自首，承認與情夫合謀殺害新婚丈夫，涉案的還有表弟及另外2名朋友，各

影／巴西男婚禮上看到新娘就昏倒 網友笑稱「新娘太美了」

巴西一場婚禮上，新郎竟然在祭壇前突然昏倒，讓全場賓客全都嚇傻。幸好後來新郎並無大礙，驚險瞬間被拍下上傳網路，網友紛紛開玩笑，說大概是「新娘太美了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。