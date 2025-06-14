清淡飲食竟加速老化？醫師直言「1習慣超傷身」建議每天先喝這一杯

隨著年齡增長，許多中高齡者開始注重健康飲食，卻不自覺走向偏食與營養不均。日本知名醫師和田秀樹指出，許多長輩因攝取不足，正面臨「低營養」與「免疫力下降」的雙重危機，這正是導致衰老與疾病風險提高的主因。他呼籲，民眾應特別重視蛋白質與脂質的攝取，「每天只要喝一杯牛奶，就可能大幅延緩身體機能退化」。這杯看似平凡的牛奶，背後其實藏有幫助中老年族群逆轉衰老的科學依據。

根據日媒「PRESIDENT Online」報導，傳統觀念常將「肉類、牛奶」視為高脂、高膽固醇的風險食物，導致許多長者避之唯恐不及，誤信「清淡飲食＝健康」。但和田秀樹指出，偏食習慣長期下來反而會導致肌肉流失、體力衰退與免疫力下降，進而引發行動困難、認知退化，甚至成為「藥物依賴」的開端，反而加速身體老化，「重建免疫力與營養狀況，比起單純吃藥更為關鍵」。

在眾多營養建議中，和田秀樹最推薦中高齡者養成「每日喝一杯牛奶」的習慣。牛奶含有人體必需的五大營養素，還能提供良好吸收率的鈣質、蛋白質及合成免疫細胞所需的膽固醇，對延緩老化具關鍵作用，且牛奶作為一種容易攝取、不需咀嚼的食品，即使牙口不好或胃口差的人也能輕鬆飲用，是長輩最容易補充的「全能飲品」。

和田秀樹表示，蛋白質缺乏是健康的一大隱憂，長者每天一杯牛奶，不僅可增強免疫力、維持肌力，還能提升睡眠與生活品質。「讓人變健康的不是醫療，而是營養、免疫與日常快樂感」和田秀樹強調，對於想要「越活越年輕」的中老年族群而言，「每天一杯牛奶」不只是營養習慣，更是一場對抗老化的關鍵行動。