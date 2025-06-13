影／巴西男婚禮上看到新娘就昏倒 網友笑稱「新娘太美了」

巴西一場婚禮上，新郎竟然在祭壇前突然昏倒，讓全場賓客全都嚇傻。幸好後來新郎並無大礙，驚險瞬間被拍下上傳網路，網友紛紛開玩笑，說大概是「新娘太美了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的施密茨（Gustavo Schmitz）和青梅竹馬貝托（Pâmela Berto），於6月7日在家鄉薩萊特（Salete）舉行婚禮。沒想到看到穿著婚紗的愛妻出現時，施密茨一時「全身發麻」，接著就失去意識倒地。

施密茨坦言，自己平常就有焦慮症，婚禮前一週壓力非常大，要忙著應付各種籌備事宜，婚禮當天又緊湊忙亂，本來就有點不舒服。施密茨說，在證婚之前，他就已經覺得呼吸困難，還跟親友說他「身體麻麻的」，但那時候其他人都以為他只是在開玩笑。

等到貝托走上紅毯，牧師正要開始主持儀式時，施密茨就突然倒了下去。影片中可看到，他整個人向後倒下，牧師與賓客立刻衝上前幫忙。

施密茨說，自己就倒在太太的婚紗上，幸好那時牧師反應夠快，才沒讓他直接撞到地上。現場剛好一位參加的賓客是醫師，他也立刻上前檢查新郎脈搏，協助其他人施救。

施密茨在恢復意識後，依然堅持完成婚禮。影片在網路上瘋傳，不少人開玩笑說，大概是新娘太美了，新郎才會激動到昏倒，也算是為婚禮留下一段難忘的插曲。