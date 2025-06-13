快訊

暴雨狂炸南橫中斷 高雄桃源區公所宣布3個里明停班課

陳文茜今晚朝聖蔡琴遭拒！醫生撂話 她「跟時間賽跑」

半夜驚傳尖叫聲 烏克蘭女子為「獻祭」殺害3歲女兒

聯合新聞網／ 綜合報導
尤莉亞疑似為了驅魔殺害女兒。示意圖，非當事人。圖／ingimage
尤莉亞疑似為了驅魔殺害女兒。示意圖，非當事人。圖／ingimage

烏克蘭一名女子疑似對信仰走火入魔，不只讓3歲的女兒念咒驅魔，更將女兒殺害「獻祭」，殘忍行徑震驚當地社區。

據《美國太陽報》（The US Sun）報導，32歲的尤莉亞（Yuliia Doloshytska）是一名平面設計師，平常和3歲的女兒艾莉娜（Alyna Petryv）同住。鄰居表示，在悲劇發生前，尤莉亞還親自到幼兒園接女兒，看起來沒有異狀。

據悉，尤莉亞離婚後，曾帶女兒前往捷克躲避戰爭，直到六週前才回到烏克蘭。尤莉亞從幼兒園將女兒接回家以後，先是讓女兒換上白洋裝、頭戴花圈，接著就強迫她唸咒語「驅逐惡靈」，還將過程錄影紀錄。

居民在半夜聽見女童凄厲的尖叫聲，隨即報警處理。警方次日清晨取得房東協助開鎖進入，發現女童已經溺斃於浴缸，身上疑似有刺傷的痕跡。警方初步調查發現，尤莉亞涉有重嫌，疑似是她為了法術，蓄意謀殺女兒。

案件震驚當地民眾，女童艾莉娜的葬禮上，鄰居與家屬紛紛致哀，除了獻花之外，也有不少人帶來玩具。一位弔唁者哀痛表示：「這麼漂亮的女孩子，怎麼會發生這種事？真是太可怕了。」

烏克蘭

延伸閱讀

到家發現車頂有半裸女屍 巴西男嚇壞報警才發現撞死人

睡不著？ 科學證實「露一腳」助眠法真的有效

《神鬼交鋒》真人版！美男冒充機師免費搭機34次 惡行曝光恐關30年

吃飯吃太慢…寄養父母活活打死3歲女童 孩子直言：小心我媽媽

相關新聞

USB線插尿道 美21歲男大生拔不出來掛急診求救

美國一名男大生日前因為追求刺激，將USB線插入尿道裡。沒想到他要拿出來時，卻怎麼樣都拔不出來，只好緊急到醫院開刀搶救。

影／巴西男婚禮上看到新娘就昏倒 網友笑稱「新娘太美了」

巴西一場婚禮上，新郎竟然在祭壇前突然昏倒，讓全場賓客全都嚇傻。幸好後來新郎並無大礙，驚險瞬間被拍下上傳網路，網友紛紛開玩笑，說大概是「新娘太美了」。

半夜驚傳尖叫聲 烏克蘭女子為「獻祭」殺害3歲女兒

烏克蘭一名女子疑似對信仰走火入魔，不只讓3歲的女兒念咒驅魔，更將女兒殺害「獻祭」，殘忍行徑震驚當地社區。

東德小人物生活！罕見紀錄片呈現的「被遺忘之地」

DEFA時期的克普主要聚焦於紀錄東德人物工作與生活的日常，東德解體後，克普則轉向更遠的東邊，去紀錄波蘭、烏克蘭、立陶宛等境內小地方的人物生命記憶——那些曾經多元族群共存、語言與身份認同複雜、同時又曾飽受戰亂衝突與種族清洗的、經常被世人被遺忘的東歐之地。而貫串這些作品的線索，正是克普的自我認同：一位從東歐離散而來的、在東德成長之人。

ChatGPT也會錯頻？她查購物清單遭喊「陌生姓名」 追問後認：要傳給別人

AI聊天機器人程式愈發普及，不少人更是事無鉅細都會查詢一番。近日1名外國網友卻在使用ChatGPT的語音模式查詢需購買的日常用品後，懷疑ChatGPT「錯頻」，誤將她和另1個自稱「琳賽和羅伯特」的帳戶

《神鬼交鋒》真人版！美男冒充機師免費搭機34次 惡行曝光恐關30年

美國一名男子假冒空服員和機師，靠著一身「假制服」，大搖大擺搭上34次免費航班。如今詐欺冒充的惡行東窗事發，男子也面臨多項罪名指控，可能一關就要30年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。