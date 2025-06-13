半夜驚傳尖叫聲 烏克蘭女子為「獻祭」殺害3歲女兒

烏克蘭一名女子疑似對信仰走火入魔，不只讓3歲的女兒念咒驅魔，更將女兒殺害「獻祭」，殘忍行徑震驚當地社區。

據《美國太陽報》（The US Sun）報導，32歲的尤莉亞（Yuliia Doloshytska）是一名平面設計師，平常和3歲的女兒艾莉娜（Alyna Petryv）同住。鄰居表示，在悲劇發生前，尤莉亞還親自到幼兒園接女兒，看起來沒有異狀。

據悉，尤莉亞離婚後，曾帶女兒前往捷克躲避戰爭，直到六週前才回到烏克蘭。尤莉亞從幼兒園將女兒接回家以後，先是讓女兒換上白洋裝、頭戴花圈，接著就強迫她唸咒語「驅逐惡靈」，還將過程錄影紀錄。

居民在半夜聽見女童凄厲的尖叫聲，隨即報警處理。警方次日清晨取得房東協助開鎖進入，發現女童已經溺斃於浴缸，身上疑似有刺傷的痕跡。警方初步調查發現，尤莉亞涉有重嫌，疑似是她為了法術，蓄意謀殺女兒。

案件震驚當地民眾，女童艾莉娜的葬禮上，鄰居與家屬紛紛致哀，除了獻花之外，也有不少人帶來玩具。一位弔唁者哀痛表示：「這麼漂亮的女孩子，怎麼會發生這種事？真是太可怕了。」