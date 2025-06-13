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USB線插尿道 美21歲男大生拔不出來掛急診求救

聯合新聞網／ 綜合報導
男大生因為下體的USB線拔不出來到醫院求救。示意圖／ingimage
男大生因為下體的USB線拔不出來到醫院求救。示意圖／ingimage

美國一名男大生日前因為追求刺激，將USB線插入尿道裡。沒想到他要拿出來時，卻怎麼樣都拔不出來，只好緊急到醫院開刀搶救。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的21歲大學生，為了追求「尿道擴張」（sounding）的刺激感，竟將一條USB線對折成U字形插入尿道。本來男學生將線的兩端懸掛在體外，以為這樣就能把線取出，沒想到USB線不小心滑進膀胱，完全卡死無法取出，男學生只好趕快到急診室求助。

男學生向醫護人員坦承，之前也曾把棉花棒、鐵絲等異物插入尿道，只是這次情況失控，讓他不知如何是好。一開始醫護人員嘗試徒手拉出USB線，不過線材動也不動，最後只好進行手術。

醫護人員替男學生全身麻醉後，使用特殊內視鏡進行手術。幸好醫生成功將線材剪斷，並且分段取出，這場異物驚魂記才終於告一段落。男學生住院觀察一週後出院，並在一個月後回診檢查，沒有留下任何後遺症。

這起病例發表在醫學期刊《Cureus》。報告中強調，將異物插入尿道的行為風險極高，可能引發感染、膀胱破裂，甚至導致敗血症或生殖器永久損傷。

「尿道擴張」是某些男性的特殊性癖，通常會用各種細長物品進行，像是叉子、電話線、金屬管、電池、釘子等。更誇張的案例中，甚至有人使用跳繩、郊狼的肋骨，或斷頭的蛇。這些行為有時是出於性快感，但也可能與心理疾病或對延長勃起的誤解有關。

根據英國NHS統計，光是去年一年，就有258名病患因尿道異物就醫，其中231人為男性，平均年齡為47歲。

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