正妹網紅新婚夜「床戰20人」遭抓包！尪火速離婚 她放話再睡5千人

在一段婚姻中，忠誠對於和另一半建立信任、維繫感情十分重要。不過，近日美國一名情色網紅蒂芬妮（Tiffany Wisconsin）自爆和丈夫火速離婚，全因她在新婚之夜與20名男子約砲影片遭枕邊人抓包。

根據「Us Weekly」報導，現年35歲的蒂芬妮早在2020年，就因身為單親媽媽的經濟壓力，決定下海拍色情影片賺生活費。雖然婚前已和丈夫談妥婚後結束相關拍攝工作，無奈一檔早已敲定的拍攝行程恰巧落在蒂芬妮的新婚之夜。而她的丈夫在看到「床戰20人」的色情影片後，也果斷和蒂芬妮離婚。

此外，蒂芬妮還在Instagram上傳一段影片，一開始她身著婚紗笑得燦爛，接著畫面一轉只見她在車上拭淚，其中最以人遐想的，便是影片最後出現一群只拍到胸部以下魚貫上樓的男子。

而蒂芬妮也承認，因為丈夫發現那支「床戰20人」的影片才導致離婚，她也坦承這是人生中做過最艱難的決定，但蒂芬妮同時強調對自己的工作毫無悔恨。

不過，蒂芬妮似乎馬上拋開離婚的打擊，她高調宣布計畫在一周內與5000名男子發生親密關係。驚人宣言曝光後隨即引爆話題，同為情色網紅的莉莉（Lily Phillips）還留言聲援，「需要幫忙的話，隨時找我！」