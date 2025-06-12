突從水中竄出！沙巴漁夫徒手搏鱷脫險 重傷送醫撿回一命

馬來西亞沙巴仙本那一名漁夫，日前在海上捕魚時驚險遭遇鱷魚攻擊，幸憑藉驚人意志力與徒手反擊，成功脫困保住性命。

根據「海峽時報」報導，阿德林（Addrin Sani）與弟弟6月9日一同在位於沙巴州登旺島烏柏村（Kampung Upak, Pulau Timbang）海域下網捕魚。正當專注作業時，一隻鱷魚突然從水中竄出，將他整個人拖入水底。

鱷魚死死咬住他的肩膀，並迅速展開其典型攻擊招式「死亡翻滾」，猛烈甩動獵物意圖致命。儘管肩膀劇痛、身體劇烈翻轉，Addrin仍在驚險瞬間設法保持冷靜，徒手猛擊鱷魚頭部並不斷捅擊其鼻部。

神奇的是，這頭鱷魚最終因連番攻擊而稍稍鬆口，隨後自行游離現場。Addrin的弟弟趕忙將他從水中拉起，並緊急送往山打根醫院治療，成功保住性命。

目前當局並未透露傷者的最新傷勢情況，所幸鱷魚已成功抓捕上岸，並移交沙巴野生動物局處置，但這起驚心動魄的生死搏鬥，再次凸顯沙巴沿海水域鱷魚出沒風險，提醒民眾捕魚及從事水上活動時務必提高警覺。