到家發現車頂有半裸女屍 巴西男嚇壞報警才發現撞死人

巴西日前發生一起離奇車禍，一名來自阿根廷的22歲女子，半裸的狀態遭撞身亡。她的遺體被卡在車頂拖行約3公里，直到車主回家發現車頂滿是鮮血，還有一具女性屍體，才趕緊報警。

據當地媒體O Globo報導，這起事故發生在6月8日，剛好也是死者維亞爾瓦（Viviana Beatriz Villalba）的22歲生日。駕駛後來告訴警方，他行經RS-344公路第65公里處，有感覺到撞到東西。不過當時濃霧瀰漫，視線極差，駕駛以為自己撞到的是野生動物，因此未停車察看。

沒想到他撞死的是維亞爾瓦，一名來自阿根廷的移工。維亞爾瓦才剛到巴西兩週，在一家夜店工作。令人疑惑的是，維亞爾瓦的屍體衣衫不整。警方調閱監視器查看，發現當天3點48分到3點52分間，駕駛的車輛在市區移動時，就可以看到屍體被卡在車頂。

當時維亞爾瓦的屍體穿著黑色帽T和球鞋，下半身裸露。目前屍體已送往聖路易斯岡薩加（São Luiz Gonzaga）的法醫研究所進行解剖，以釐清真正死因。警方目前暫時將本案列為交通過失致死，不過仍須進一步調查。維亞爾瓦的家人接獲噩耗後，已在阿根廷政府協助下，前往處理遺體遣返事宜。