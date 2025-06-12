《神鬼交鋒》真人版！美男冒充機師免費搭機34次 惡行曝光恐關30年

美國一名男子假冒空服員和機師，靠著一身「假制服」，大搖大擺搭上34次免費航班。如今詐欺冒充的惡行東窗事發，男子也面臨多項罪名指控，可能一關就要30年。

據CNN報導，35歲的亞歷山大（Tiron Alexander）從2015年起，就在一家總部位於達拉斯的航空公司工作。不過亞歷山大的工作與飛行無關，既不是機師，也不是空服員。據法院文件指出，他從2018年開始捏造身分，假裝是不同航空公司的機組人員，利用內部訂票系統，搭乘航空公司提供給員工的員工票。

這種員工票是航空業內的「超級福利」，只有任職空服員和機師的員工，可以按資歷申請搭乘。員工票不僅免費，還能彈性訂位。亞歷山大藉由偽造身分，宣稱自己「在七家航空公司任職過」，成功混入系統超過六年。

亞歷山大的不法行徑一直持續到2024年才曝光。當局指出，他前後共預訂超過100次免費航班，實際搭乘34次。2024年2月，他在加州落網，案件則在佛州起訴與審理。

除了詐騙機票，亞歷山大也被指控曾多次進入機場的安檢管制區，他面臨四項電信詐欺罪名，每項最高可判20年有期徒刑。除此之外，他還面臨一項非法進入機場管制區罪名，最高刑期10年，前後加起來恐怕要面對高達30年的刑期。