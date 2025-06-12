吃飯吃太慢…寄養父母活活打死3歲女童 孩子直言：小心我媽媽

美國北達科他州一對寄養父母，只因寄養的女童「吃飯太慢」、「太愛哭」，多次毆打凌虐女童，甚至將女童活活打死，近期遭到起訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，44歲的潔米（Jamie Johnson）和62歲的雷蒙德（Raymond Johnson）除了遭虐死的3歲女童外，家中還有其他寄養兒。兩人行徑兇殘，就連其他小孩都在詢問時說，要「小心我媽媽」、「她很壞」等話，顯見潔米對孩子不如外界以為的有愛心。

據悉，三歲的女童疑似患有自閉症，她在寄養家庭才短短幾個月，卻常常遭受拳打腳踢、拉頭髮撞牆、用湯匙打臉等「懲罰」。其中一名同住的寄養孩童向警方供稱，女童常因「嘴巴還有食物沒吞下去」，就被視為犯錯遭懲罰。

潔米在簡訊中透露出對女童的不耐煩：「如果早知道她這樣子，我就不要接手這個孩子了」。潔米甚至在簡訊中形容女童是「小惡魔」，並向朋友抱怨，自己因為管教變得十分暴躁，讓她覺得「很自責」。

今年三月，兩人聲稱女童「不小心從樓梯摔下」而送醫，但女童送醫時就沒有了生命跡象。潔米辯稱女童生前經常自殘，並藉口說是女童的學習障礙造成的。不過警方在調閱監視器和詢問其他寄養孩童後，拼湊出的卻是虐童地獄的樣貌。

監視器畫面中，潔米不但以拳頭毆打女童頭部、拉頭髮讓女童的頭去撞地板、牆壁或桌子，甚至拿湯匙猛敲臉與腹部，還曾用手摀住她的嘴巴不讓她哭。有次女童咬了她一口，結果反被拳頭連環伺候。另一位寄養孩童表示，女童曾被打到昏倒，最後是冰敷後才醒來。

潔米與雷蒙德被控謀殺、虐待兒童及家庭暴力等罪名，接下來將於7月24日出庭。

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