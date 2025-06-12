恐怖！男童跌倒被8厘米鐵釘插入腦 醫耗10小時完成手術救命

印度發生1宗驚悚的兒童意外。當地有男童玩耍時突然跌倒，被一條長約8厘米的鐵釘插入頭部，直達大腦敏感位置，家人見狀大驚，立刻將他送往醫院救治。醫生進行電腦斷層掃描後發現，鐵釘尖端深入男童腦部，而鐵釘與主要血管只有一小段距離，認為情況危急，故即時為男童進行手術。

醫療團隊之後為男童進行一場高難度手術，耗近10小時在沒有損害任何血管下，成功將鐵釘取出；而男童手術後情況穩定，奇蹟生還。

男童玩耍不慎跌倒 被8厘米鐵釘插入腦

綜合印度媒體等報導，事發生於5月15日，印度北方邦的巴拉姆布爾區（Balrampur district）一名7歲男童在玩耍時不慎跌倒，被1根長達8厘米的鐵釘從其口腔下端，穿過上顎並刺入腦部，直達大腦敏感位置。

鐵釘接近主要血管卻未傷及 醫生形容：簡直奇蹟

由於傷勢嚴重，男童家人連夜將他送往位於首府勒克瑙（Lucknow）的創傷中心治療。喬治國王醫科大學（King George's Medical University）創傷外科主任蒂瓦里（Sandip Tiwari）表示，透過核磁共振以及電腦斷層掃描後發現，當時鐵釘尖端深入男童腦部，指情況十分危急，「檢查結果顯示，這塊鐵釘與主要血管只有一小段距離」，對於意外沒有損傷血管，就形容「這簡直是奇蹟」。

醫療團隊耗近10小時 完成高難度手術取出鐵釘

醫療團隊及後為男童進行一場高難度手術，結合顯微手術與神經導航技術，在沒有損害任何血管下，小心翼翼將鐵釘取出，整場手術耗近10小時。男童手術後被送往加護病房觀察，之後再被移至普通病房，觀察數天情況穩定，便能出院。

手術複雜性極高 病例將發表國際醫學期刊

據悉，由於這項手術非常複雜，能成功完成可以說是醫學科學上的重大貢獻，所以病例將會被記錄下來，以發表在國際醫學期刊上，為全球醫學界提供寶貴見解。

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文章授權轉載自《香港01》