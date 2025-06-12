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天花板滴血水！住戶驚揭樓上女鄰居死去多天 屍體腐爛傳惡臭

香港01／ 撰文／田中貴
示意圖。圖／ingimage
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新加坡組屋發生情節恐怖的懷疑猝死案。1名七旬老婦在家中死去多天，屍體腐爛滲出血水，屍水更而滲到樓下單位的天花板，住戶見狀遂到上樓了解，卻見到老婦的家人正尋找鎖匠嘗試開門，而門外已經瀰漫臭味。眾人最終報案，繼而揭發老婦已死去多時。警方封鎖現場調查，暫時排除他殺可能，但仍會調查案件內情。

樓下主人房天花板滴血水

案發現場位於勿洛南路第163棟組屋的1個單位，據了解，案中77歲老婦獨居上址超過25年，人稱「Nancy」，5月23日有鄰居經過其住所，發現大門掛了1袋便當，翌日（24日）早上再次經過時仍然見到。到了5月25日下午1時許，住在死者樓下的70歲曾女士獲兒子通知，其主人房的天花板有血水滴下，懷疑Nancy出事，於是上樓了解。

單位傳出強烈屍臭味

當日早上10時許，死者胞姊上門尋找妹妹，但長時間敲門都無人回應，於是向同層鄰居了解情況，而眾人致電Nancy，同樣無人接聽。當時屋內傳出臭味，死者胞姊遂召來鎖匠開門，但鎖匠聞到臭味，估計屋內出事，因而拒絕開鎖，此時曾女士亦到來反映樓下出現血水的一事，胞姊立即報警求助。

警方排除他殺可能性

警員接報到場封鎖單位，揭發女死者已成腐屍，現場瀰漫強烈屍臭味，犯罪現場調查組（CSI）也到場跟進，經初步調查後，警員排除他殺的可能，案件仍在進行調查，至傍晚6時許，警員和仵工合力搬走遺體。

樓下住戶︰那股氣味難以忍受

曾女士的72歲丈夫歐先生表示，目前不知道如何處理主人房天花板血水，「那股氣味難以忍受」，故暫時搬至客房休息，稍後通知當局跟進。

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文章授權轉載自《香港01》

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