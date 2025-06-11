前女友威脅曝光懷孕墮胎 勒索南韓球星孫興慜遭訴

南韓檢方今天說，兩名南韓人因勒索或企圖勒索英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）隊長孫興慜遭起訴，其中1人據報導是他的前女友。

兩名犯嫌是20多歲梁姓（Yang,音譯）女子和40多歲龍姓（Yong,音譯）男子，自上個月以來一直被羈押。

首爾中央地方檢察廳辦公室發言人告訴法新社，這兩人現在已被「正式起訴，並將在羈押期間接受審判」。

根據南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）和其他當地媒體報導，梁姓女子是孫興慜的前女友，她涉嫌在去年向孫興慜發送胎兒超音波照片，並威脅要公開自己懷了孫興慜孩子的消息，向孫興慜勒索3億韓元（約合新台幣655萬元）。

目前還不清楚梁姓女子是否真懷有孫興慜的孩子。

根據韓聯社報導，檢方認為，梁姓女子後來還在今年試圖與她現任男友龍姓男子合謀，企圖再向孫興慜勒索7000萬韓元。

據稱，這對情侶威脅要向媒體曝光所謂的懷孕和墮胎事件。

孫興慜拒絕支付7000萬韓元，並對兩人提起刑事訴訟。

孫興慜也是南韓國家隊隊長，2015年從德甲勁旅列佛庫森（Bayer Leverkusen）轉會到熱刺。