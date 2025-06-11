影／愛上禮儀師！巴西女子不斷參加喪禮 苦追兩年「搭靈車」出嫁

巴西一名女子在喪禮上對禮儀師「一見鍾情」，為了吸引對方注意，她開始參加當地大大小小的喪禮。女子連續參加各種喪禮兩年，終於引起對方注意，兩人不但交往結婚，最後更搭「靈車」結婚，讓賓客全都看傻了眼。

據ODDITYCENTRAL報導，2023年初，33歲的丹妮拉（Daniela Signor）參加親戚的喪禮，遇見了31歲的禮儀師阿波羅（Apollo Scariot），當下她就對這位認真工作的禮儀師一見鍾情，於是決定展開長達兩年的「喪禮追愛計畫」。

丹妮拉表示，阿波羅工作很認真，所以根本沒注意到她，為了引起「殯葬男神」的注意，她只好不停參加喪禮。丹妮拉說，因為他們居住的小鎮人口少，只有不到三千人，居民彼此都很熟，她為了認識阿波羅，幾乎每三個月就參加一場喪禮，只為了能「再靠近他一點」。

兩人後來開始交往，丹妮拉才向阿波羅透露這段「苦戀歷程」。他們在上個月舉行婚禮，還特地用靈車當作迎娶的車子，想紀念這段「殯葬奇緣」。丹妮拉說，一開始賓客看到靈車全都很震驚，直到聽完他們的戀愛故事，才接受用靈車當禮車的原因。

這場奇特又真摯的愛情故事也在網路上瘋傳，有網友開玩笑說要開始參加喪禮，也有網友感嘆「這就是真愛的力量」、「在別人的人生終點，找到自己愛的起點」。