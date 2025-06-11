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為罹病愛妻花光積蓄 80歲翁超市打工引各界善心捐款

聯合新聞網／ 綜合報導
薩林和妻子的故事感動許多人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
薩林和妻子的故事感動許多人。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國猶他州一名80歲老翁，為了兌現對罹患失智症的妻子承諾，寧可放棄退休生活，陪妻子走完最後一程。由於妻子的醫療費用高昂，老翁耗盡一切積蓄，最後只好在妻子過世後，到超市打工。近期他的故事曝光，不少人被老翁的愛情感動，紛紛捐款支持他退休。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年80歲的薩林（Gary Saling）本來是一名知名的建築師。他曾替許多富豪設計價值億元的豪宅，過去所待的建築公司也多次登上「百大建築所清單」，在業界闖出一番成績。

其實以薩林的工作表現，他已經存夠了存款，本來能夠安享晚年，不過薩林的妻子卡蘿（Carol）卻罹患兩種失智症，病情惡化十分迅速。深情的薩林不願將妻子送到療養院，所以花光了積蓄。

薩林接受採訪時表示，「我向她（妻子）、向上帝和她的家人承諾，會讓她在家善終，而我也真的做到了。」這份堅持讓他背負了高額開銷，光是居家看護費用就高達4萬美元（約新台幣119萬元），加上醫療費總計超過8萬美元（約新台幣239萬元）。薩林坦言，自己把所有積蓄都花在妻子身上了，所以現在才會身無分文。

沒有錢養老退休的薩林，只好回到附近的超市打工。他每週要工作四天，但都甘之如飴。其中一位常客強森（Duana Johnson）聽了薩林的故事深受感動，決定為他發起募款活動。

在社群媒體和地方電視台的推波助瀾下，募款金額已經突破4萬美元。薩林開心地表示，他應該可以在六月底離職，迎接遲來的退休人生。薩林說，有很多人誇獎他是英雄、是天使，但他覺得自己只是一個信守婚姻誓言的人。

這段至死不渝的愛情故事，不只為薩林募得退休費用，也喚醒許多人心中的柔情和信念。

超市 打工 失智症

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