聽新聞
0:00 / 0:00
24小時狂拉7079次引體向上 澳洲女子打破金氏世界紀錄
對一般人來說，一天做幾十次引體向上就已經是「不可能的任務」，但澳洲一名女子不但挑戰自己極限，更打破金氏世界紀錄，在24小時內做了7,079次引體向上，震驚全球健身圈。
據ODDITYCENTRAL報導，34歲的文森（Olivia Vinson）是在丈夫的鼓勵下決定挑戰這項壯舉。文森接受《金氏世界紀錄》訪問時表示，丈夫是她的教練，當初鼓勵她挑戰「24小時引體向上」時，自己還覺得很荒謬，完全不覺得有可能辦到。
文森說，當時的最高紀錄是4,081次，她覺得自己根本不可能超過這個數字，而這項紀錄的前保持人是波蘭的戈爾洛（Paula Gorlo），在2021年所創下的成績。
雖然文森心中掙扎，但還是決定試試看，於是在今（2025）年3月29日到30日挑戰自己。沒想到，她不只打破自己的極限，更一舉大幅突破紀錄，整整多做了快三千下，平均每分鐘就做5下。
文森表示，這次的挑戰讓她重新審視自己，發現原來自己有著無限潛能，那些她認為做不到的事，原來都有可能做到。她激動地說，自從完成這項挑戰以後，她對自己的能力從此改觀，也對未來充滿信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言