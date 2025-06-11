醫學院沒畢業卻執業20年 英國冒牌精神科醫師遭重判

英國一名女子假冒精神科醫師，不但憑著偽造的證件混進英國國民保健署（NHS），更執業長達20年。女子食髓知味，又想藉著偽造文書謀奪他人遺產，結果過去一切偽造的惡行因此曝光。

據ODDITYCENTRAL報導，英國一名女子阿勒米（Zholia Alemi）在90年代初跟家人從伊朗移居到紐西蘭，她在奧克蘭就讀醫學院，但實際上並未取得學位。阿勒米沒有就此放棄當醫生的夢想，她後來在90年代中期搬到英國，發現當時的法規有漏洞，直接用偽造的紐西蘭學歷文件登記執業。

接下來20年，她就這樣輾轉在英國多家醫院擔任精神科醫師，騙過不少醫院與機構，接觸的病患多達數百名。2018年，她試圖偽造一名84歲婦人遺囑，謀取婦人價值30萬英鎊（約新台幣1,220萬元）的房產，隨後遭到判刑。

檢方在深入調查時意外發現，阿勒米不只偽造遺囑，就連之前的學歷和醫師資格也全都是假的，於是她又被指控三項詐欺罪名，判刑5年。近日法院進一步裁定，阿勒米必須繳回過去執業的非法所得，共計40萬英鎊（約新台幣1,630萬元），否則將加重刑期。

事件曝光後震驚英國醫界，英國醫學總會（General Medical Council）目前重新進行內部審核，將再次查驗90年代核發的外籍醫師執照，以防類似事件重演。