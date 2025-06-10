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又是外國人！櫻花妹搭新幹線慘被佔位 內行曝「神奇咒語」：馬上有位

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新幹線示意圖。圖／pakutaso
日本新幹線示意圖。圖／pakutaso

日本人搭車被外國觀光客行李佔位所苦已久，近日又發生外國人擋道，導致無法進入對號座坐下的事件，相關話題再次引起討論。有內行人就建議，若遇到類似事件，只要找列車掌「說一句話」，就能輕鬆獲得座位，甚至可能被升等或退費補償。

日前有櫻花妹在X發文抱怨，指出明明購買了新幹線靠窗的位置，卻因走道側的外國人將大型行李箱放置在腳前，導致她無法進到座位坐下，請對方讓位還被說「NO」拒絕，連向列車長求助，也只是冷淡的回她「請稍等」就離開了，讓她擔心自己是否必須一路站到下車。

她表示，雖然最後車掌幫她另外安排了座位，但事發當下她又慌又無助，站在原地等列車長回來時，也很擔心被周圍的人當成逃票仔，幸好沒發生最差的情況。

事件引發日本網友討論，紛紛分享受害經驗，有內行人就表示，這時只要找到列車長說「我預約的座位被行李箱佔用了，能幫我開一張自由席分配證明嗎」就能迅速解決，因為這張證明代表無法正常使用座位，可以申請退還特急費用的一半。

這位內行人進一步解釋，「退費」是最後手段，依日本JR（列車公司）的規定，當預訂座位無法使用時，列車長會先在普通車廂找位置給你坐，如果沒有，就會帶你到綠色車廂（即商務車廂）免費搭乘，若仍沒有位置，才會開立「自由座分配證明（自由席充当証明）」給你。

不過他也提醒，這不是一個可以讓人隨意坐在自由席以獲得退款的制度。

觀光客 自由座 日本 新幹線 外國人

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