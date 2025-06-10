飛機太大無法降落！美航班機改降羅馬 乘客被迫坐3小時巴士

美國航空（American Airlines）日前發生一起從美國費城要飛往義大利那不勒斯的航班，被迫轉降機場的意外，機上數百名乘客最終轉乘巴士前往預定目的地。原因並非天氣不佳、機械故障或有醫療的緊急情況，而是飛機的機型過大、無法降落。

商業內幕與每日郵報報導，美國航空780航班（AA 780）2日晚間7時42分自費城起飛，原定於義大利時間上午10時抵達那不勒斯。但根據Flightradar24網站數據，執飛該航班的波音787-9型客機在飛行約7小時後，突然在義大利本土以西的第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）上空轉向。

報導說，班機接近義大利南部開始下降時，航管人員通知機組員，即便天氣晴朗、降落條件理想，那不勒斯國際機場仍無法接納787-9型飛機。航班當時距離目的僅約112公里，隨即轉向往北，降落在羅馬費米契諾機場。

據轉述，機長透過對講機向機艙內上百名睡眼惺忪的乘客說明：「各位，這裡是機長，很抱歉通知大家，我們必須改降，因為我們剛發現，這架整晚飛越大西洋的飛機，實際上沒有獲得目的地機場降落的許可。」

美航發言人向《商業內幕》證實，該航班因「營運限制」而改降其他機場。歷史航班數據顯示，美航通常會派遣波音787-8型客機執飛前往那不勒斯的航班。儘管787-8型與787-9型這兩款「夢幻客機」（Dreamliner）在設計上非常相似，翼展也相同，但787-9機身長度多出約6公尺。

波音公司和國際民航組織（ICAO）文件指出，兩款機型在救援與消防服務（RFFS）等級的要求不同。787-8型體積較小，可在RFFS第8類機場降落，787-9則需要RFFS第9類機場。《航空週刊》旗下Acukwik服務的數據顯示，那不勒斯國際機場屬於RFFS第8類機場。

航空愛好者「xJonNYC」率先在「X」上分享了此事件。那不勒斯和羅馬機場管理單位尚未回應。美航發言人則表示，AA 780於當地時間上午9時45分左右降落在費米契諾機場，隨後安排乘客改搭巴士前往那不勒斯。

羅馬費米契諾機場與那不勒斯國際機場相距約232公里，車程需時2個多小時。美航發言人補充：「對旅客行程受影響，我們深感抱歉。」