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東京公寓租金暴漲近3倍惹議！中國籍房東稱「國際慣例」挨轟不漲了

聯合新聞網／ 綜合報導
東京板橋區近日爆發房東擅漲租金爭議。示意圖，與新聞事件無關。 圖／ingimage
東京板橋區近日爆發房東擅漲租金爭議。示意圖，與新聞事件無關。 圖／ingimage

根據日媒「テレ朝NEWS」報導，日本東京板橋區一棟屋齡超過40年的老舊公寓，近期爆出租金暴漲爭議，住戶原本每月租金7萬日圓（約新台幣14,457元），竟被通知要調漲至19萬日圓（約新台幣39,240元），讓居民震驚不已。事件持續延燒，甚至牽扯出非法民宿與電梯停擺等問題，直到媒體直擊中國大陸籍屋主後，對方才終於鬆口，宣布撤回漲租決定。

這棟七層樓、約有20戶的公寓，自今年1月起由新公司接手擁有。新屋主未經溝通，便直接向所有住戶發出通知，表示因物價與成本上漲，「不得不將租金大幅調漲」，漲幅最高達原價的3倍。消息一出引發社區譁然，有住戶感嘆，「住了30年，從沒漲過租，這次真的太誇張」。

除租金風波外，公寓近月還被拍到接待多名拖著行李箱的外籍旅客，疑似作為未合法登記的民宿使用，且在官方查詢下也未見相關登記紀錄。住戶指出，「以前沒看過這些人，大包小包就直接進屋，明顯是短期住宿的樣子」。

同時，公寓電梯自5月中旬起無預警停用，住在最頂樓的70多歲的住戶只能每天走七層樓的外牆逃生梯上下樓，苦不堪言。原本住戶每月仍需繳交數千日圓的管理費，但實際上垃圾清運與公共清潔都得自行處理，生活品質每況愈下。

媒體進一步追查屋主背景，發現該公司實際由居住在中國的投資人掌控。起初，代表人表示漲租「是國際慣例」，但在記者持續追問下改口：「考量反彈太大，決定取消漲價，近日會寄出正式通知，也不再經營民宿，並向住戶致歉」。雖然屋主承諾讓步，但部分住戶對此仍抱持懷疑的態度。

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