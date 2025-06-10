88歲婆婆躺棺材突睜眼！被宣告死亡後揭仍有呼吸 驗屍官疑涉失職

捷克發生「死人復活」事件！當地1名88歲老婦於某日早上失去意識，其丈夫立即撥打求救電話，救護人員和驗屍官其後到場，證實老婦已經死亡，其後將遺體交予殯儀業者處理。不過當殯葬人員將老婦移至棺木時，她突然睜開眼睛，眾人注意到她仍有呼吸，故將其緊急送院，所幸老婦目前情況穩定。

當地警方事後介入調查，質疑驗屍官未有依照程序確認老婦生死，懷疑他涉嫌失職；驗屍官所屬公司也就事件發表道歉聲明，強調將對此負責，並檢討內部程序與專業訓練機制。

八旬婆婆失去意識 丈夫撥求救電話

綜合外國媒體等報導，事發於5月30日，捷克共和國皮爾森市（Pilsen）1名88歲的老婦於早上時份沒有如常醒來，其丈夫曾試圖喚醒但不果，懷疑她已經過世，遂立即撥打緊急救援服務電話，驚慌向救護人員形容「妻子一動不動，沒有了呼吸」。

老婦被宣告死亡移入棺材 「突睜眼復活」嚇瘋眾人

救護人員和驗屍官其後抵達老婦所住公寓，雙方確認她經已死亡後，便將遺體交由殯儀業者處理，然後離開現場。不過令人震驚的是，當老婦被移送至棺材時，在場人士發現她仍有呼吸，甚至聲稱「老婦在棺材突然睜開眼睛」，嚇壞不少殯儀人員。

警方介入調查事件 質疑驗屍官涉失職

眾人見狀即時將老婦送醫，她目前情況良好，並無生命危險。當地警方事後介入調查，質疑驗屍官未有依照程序確認老婦生死，懷疑他涉嫌失職；而驗屍官所屬的機構也發表道歉聲明，承諾將負起全部責任，並檢討內部程序與專業訓練機制。

救護中心發言人則表示，接線員接獲報案時，根據通報情況並依照相關指引，將案件轉交驗屍官處理。當殯儀人員發現異常後，他們即時派遣醫療團隊再次到場，確保老婦仍有生命跡象，並將她送院觀察。警方則指，目前事件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》