快訊

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

WWDC 2025／蘋果iOS 26功能大翻新！相機APP極簡化、可一對一口語翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

88歲婆婆躺棺材突睜眼！被宣告死亡後揭仍有呼吸 驗屍官疑涉失職

香港01／ 桃樂斯／報導
捷克1名88歲老婦被宣告死亡，移入棺材時卻突然睜眼「復活」，嚇壞所有殯儀人員。示意圖／ingimage
捷克1名88歲老婦被宣告死亡，移入棺材時卻突然睜眼「復活」，嚇壞所有殯儀人員。示意圖／ingimage

捷克發生「死人復活」事件！當地1名88歲老婦於某日早上失去意識，其丈夫立即撥打求救電話，救護人員和驗屍官其後到場，證實老婦已經死亡，其後將遺體交予殯儀業者處理。不過當殯葬人員將老婦移至棺木時，她突然睜開眼睛，眾人注意到她仍有呼吸，故將其緊急送院，所幸老婦目前情況穩定。

當地警方事後介入調查，質疑驗屍官未有依照程序確認老婦生死，懷疑他涉嫌失職；驗屍官所屬公司也就事件發表道歉聲明，強調將對此負責，並檢討內部程序與專業訓練機制。

八旬婆婆失去意識　丈夫撥求救電話

綜合外國媒體等報導，事發於5月30日，捷克共和國皮爾森市（Pilsen）1名88歲的老婦於早上時份沒有如常醒來，其丈夫曾試圖喚醒但不果，懷疑她已經過世，遂立即撥打緊急救援服務電話，驚慌向救護人員形容「妻子一動不動，沒有了呼吸」。

老婦被宣告死亡移入棺材　「突睜眼復活」嚇瘋眾人

救護人員和驗屍官其後抵達老婦所住公寓，雙方確認她經已死亡後，便將遺體交由殯儀業者處理，然後離開現場。不過令人震驚的是，當老婦被移送至棺材時，在場人士發現她仍有呼吸，甚至聲稱「老婦在棺材突然睜開眼睛」，嚇壞不少殯儀人員。

警方介入調查事件　質疑驗屍官涉失職

眾人見狀即時將老婦送醫，她目前情況良好，並無生命危險。當地警方事後介入調查，質疑驗屍官未有依照程序確認老婦生死，懷疑他涉嫌失職；而驗屍官所屬的機構也發表道歉聲明，承諾將負起全部責任，並檢討內部程序與專業訓練機制。

救護中心發言人則表示，接線員接獲報案時，根據通報情況並依照相關指引，將案件轉交驗屍官處理。當殯儀人員發現異常後，他們即時派遣醫療團隊再次到場，確保老婦仍有生命跡象，並將她送院觀察。警方則指，目前事件仍在調查中。

延伸閱讀：

減速壆救命！65歲翁心臟病發被宣布「死亡」　救護車扽醒「復活」

復活？21歲女被宣告不治　遭放入屍袋5小時突郁動　殮房職員嚇呆

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

88歲婆婆躺棺材突睜眼！被宣告死亡後揭仍有呼吸 驗屍官疑涉失職

捷克發生「死人復活」事件！

台北鳥取直航！日學童吃滷肉飯慶祝 台網友見圖傻了：在哪？

根據日媒「FNN」報導，為慶祝米子機場往返台北的定期直航航班啟航，日本鳥取縣米子市36所公立小學與國中，3日同步推出「台灣交流特別營養午餐」，讓學童們在美味中認識台灣文化，加深兩地情誼。

「人與人的無限連結」 草間彌生病中開出的美學之花

生於1929年，少女時期走過二戰，並且成為戰後日本前衛藝術家代表之一的草間彌生，對於當下的台灣人而言，最熟悉的作品，莫過於瀨戶內海直島上，充滿圓點的南瓜雕塑。對於這樣的圖樣與造型，草間常說，源於自幼受到的精神疾病之苦，但她反而希望將這樣的身心狀態用創作表現出來，該理念也體現在她的詩作當中。強烈的情緒與令人印象深刻的藝術理念，相信也是全球藝術愛好者對草間美學深深著迷的原因，而在她慢慢步向百歲人生之際，本文也透過近期剛結束的北師美術館「草間彌生的軌跡與奇跡」展覽，說明其創作美學的核心概念。

老公婚禮誓詞竟是AI寫的？ 新娘得知真相後難掩失望

歷經兩年籌備、一場動員親友遠道而來的婚禮，新娘本以為會留下感動與喜悅的回憶，沒想到最刻骨銘心的，竟是丈夫誓詞的祕密——由AI協助完成的講稿。

母為11歲女兒生日砸「百萬慶生」 贈勞力士與休旅車惹議

馬來西亞一名女企業家日前為11歲女兒舉辦奢華生日派對，斥資達一百萬令吉（約新台幣670萬元），還在社群媒體上表示「只花了一百萬，請原諒媽媽」，引發網友批評，認為她炫富過頭。

OL午休返家嚇壞！驚見變態上司穿內褲躺床 非首次擅闖「還乘機示愛」

女士們除了要小心恐怖情人，亦要小心恐怖上司！日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。