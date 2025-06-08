快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

母為11歲女兒生日砸「百萬慶生」 贈勞力士與休旅車惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一位母親贈送11歲孩子的生日禮物，價值破百萬。示意圖／ingimage
馬來西亞一位母親贈送11歲孩子的生日禮物，價值破百萬。示意圖／ingimage

馬來西亞一名女企業家日前為11歲女兒舉辦奢華生日派對，斥資達一百萬令吉（約新台幣670萬元），還在社群媒體上表示「只花了一百萬，請原諒媽媽」，引發網友批評，認為她炫富過頭。

根據「海峽時代」報導，該名母親為法哈娜．查哈（Farhana Zahra），經營美容與保健產品相關事業。她於6月3日在TikTok上傳影片，記錄女兒生日派對場面，包括氣球布置、生日蛋糕與眾人合唱祝賀。影片中，她與丈夫及三名女兒身穿全黑禮服，自家樓梯緩步而下，走上戶外舞台為長女「Yaya」慶生。

派對上，法哈娜送出多樣高價禮物，包括Apple電腦、勞力士手錶，以及一輛Toyota Vellfire多功能休旅車，稱這是為鼓勵女兒實現成為企業家的夢想。

「原諒媽媽，這就是我能給妳的所有，我只花了一百萬。」她在影片中寫道，並透露女兒平日心願幾乎天天實現，讓她難以再挑選特別禮物。

影片曝光後迅速在網路引發熱議，吸引超過220萬人次觀看。部分網友認為她的用字與影片呈現方式過於高調，質疑其有意炫富，「不是要無禮，但真的太刻意了吧」；另一位網友則指出，「這不是教養孩子的正確方式，看來有點過度了。」

也有不少人質疑送車給尚未成年的孩子是否實際，「想知道送車給不能開車的小孩的邏輯是什麼？他們甚至可能根本不會自己開車，因為家裡能請司機。」

對於各界反應，法哈娜則在後續影片表示，當日除了替女兒慶生，也有贈送一輛豪車給前司機，表達感謝。

馬來西亞 豪車 禮物 生日 派對 勞力士 TOYOTA Apple

延伸閱讀

TikTok網紅「面癱哥」 在美逾期居留被捕

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車被撞喊冤：根本看不到

影／北市男開車載媽 「加速連切2車道」撞遊覽車...母子送醫亡

嘉義拖板車司機為閃避休旅車急煞 差1公分被鋼骨爆頭 驚險畫面曝

相關新聞

OL午休返家嚇壞！驚見變態上司穿內褲躺床 非首次擅闖「還乘機示愛」

女士們除了要小心恐怖情人，亦要小心恐怖上司！日本早前發生上司擅闖女下屬住處事件，而且該名47歲大叔僅穿內褲躺在睡床上…

母為11歲女兒生日砸「百萬慶生」 贈勞力士與休旅車惹議

馬來西亞一名女企業家日前為11歲女兒舉辦奢華生日派對，斥資達一百萬令吉（約新台幣670萬元），還在社群媒體上表示「只花了一百萬，請原諒媽媽」，引發網友批評，認為她炫富過頭。

14歲少女胃痛嘔吐…送醫竟剖腹取出「210cm毛髮結石」！或破世界紀錄

這是令人震驚的異食癖病例！印度1名14歲少女患有異食癖，自六年級起就有反覆吞食異物的習慣，當中包括頭髮、泥土等，結果導致胃內形成巨大的「毛球」…

忘恩負義！繼承祖母全部財產 不肖孫打死祖母再偽裝成浴室意外

泰國日前發生1宗孫子殺死祖母的兇案，該名87歲祖母將財產全部轉到49歲孫子名下，但孫子卻忘恩負義，在與祖母爭執後用石頭將她打死，再將現場偽裝成浴室意外

燒死2歲女！狠父服刑20多年獄中離奇身亡 當年懺悔1原因免死

美國有終身監禁囚犯坐牢二十多年突然離奇身亡，其身份是親手燒死自己2歲女兒的殺人犯，當年他認罪被判處死刑，聞判後高呼「我罪有應得」，不過至數年後法院考量他童年腦部曾受創，並有逃離多個院舍紀錄，被認為患有精神殘疾，不符聯邦執行死刑的規定，改判終身監禁，不得假釋。

俄已婚女師逼男童親嘴摸胸「反鎖教室內」 老媽見鹹濕簡訊氣炸

俄羅斯發生女教師性侵11歲男學生事件！已婚女教師持續4個月，將男生鎖在教室內，強迫男生親吻她嘴唇及性侵男生，事後向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。